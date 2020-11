Für 27 Titel, die ursprünglich Crunchyroll lizenzierte und eine deutsche Synchronfassung erhielten, bekommt Anime on Demand nun nachträglich die Untertitelfassungen für den Katalog nachgereicht.

Originalversion mit deutschen Untertiteln

Mehr als 20 neue Untertitelfassungen setzen den laufenden Austausch zwischen Crunchyroll, KAZÉ und Anime on Deamnd (z. B. Simulcast und Katalogtitel) fort. Bereits Januar 2019 kündigte KAZÉ Anime den Erwerb der Home-Entertainment- und begrenzten SVoD-Rechte an besagten Titeln im Crunchyroll-Katalog an. Daraufhin gab es diese Titel auf DVD und Blu-ray sowie auch in deutscher Synchronisation auf AoD.

Der Streaming-Dienst veröffentlicht im Laufe der nächsten Wochen nachträglich die untertitelten Versionen. Unter den 27 Animes befinden sich Serien wie: Kabaneri of the Iron Fortress, The Ancient Magus‘ Bride, Re:ZERO Starting Life in Another World und Mob Psycho 100.

Die tatsächlichen Veröffentlichungstermine werden auf der Homepage von Anime on Demand und deren Social Media-Kanälen bekannt gegeben.

Neu in japanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln:

The Ancient Magus‘ Bride

The Ancient Magus‘ Bride OVAs: Those Awaiting a Star

Citrus

DARLING in the FRANXX

Gabriel DropOut

Gamers!

Golden Kamuy

Hybrid x Heart Magias Academy Ataraxia

Izetta: The Last Witch

Kabaneri of the Iron Fortress

Kabaneri of the Iron Fortress Compilation-Movies

Keijo!!!!!!!! < Tipp der Redaktion

Magical Girl Raising Project

Miss Kobayashi‘s Dragon Maid

Miss Kobayashi‘s Dragon Maid OVA Valentinstag und Onsen (Erwartet nicht zu viel!)

Mob Psycho 100

Mob Psycho 100 REIGEN: The Miraculous Unknown Psychic

My First Girlfriend is a Gal

Nicht schon wieder, Takagi-san

Re:ZERO tarting Life in Another World

ReLIFE

Rokka -Braves of the Six Flowers-

Saga of Tanya the Evil

Schwarzesmarken

Seven Mortal Sins

Yamada-kun and the Seven Witches

WorldEnd

Quelle: KAZÉ PM