Der Gruseltag Halloween steht vor der Tür und Universal TV feiert ihn mit einem Trick or Treat – Das Halloween Special! Mit Hexen und Hexenjäger, Vampire, Riesenschlangen und andere dämonische Wesen. Sei es ein Kultschocker oder Horror-Serie. Am 31. Oktober ab 6:00 Uhr startet der 24 Stunden lange Horror-Marathon.

Das Trick or Treat Programm

Für den Start um 6:00 Uhr bekommen wir den Kultschocker Anaconda vor die Nase gesetzt. Im Film spielen Stars wie Jennifer Lopez und Ice Cube mit, die als Teil einer Filmcrew im Amazonasgebiet von einer Riesenschlange bedroht werden. Ein Team aus Höhlenforschern stoßen in einem Tunnelsystem auf mysteriöse Kreaturen in The Cave, während in Jeepers Creepers zwei Spring-Break Rückkehrer unliebsame Bekanntschaft mit einem Dämon machen.

Danach geht es weiter mit dem Found-Footage-Horror Blair Witch, dem dritten Teil der Kult-Saga um die Hexe von Blair. Mischa Barton und Denise Richards kämpfen in The Toybox ums Überleben, als ihr Wohnwagen ein gefährliches Eigenleben entwickelt. Horror im Serienformat gibt es mit 10 Episoden der ersten Staffel von The Purge.

Zur Primetime geht Vin Diesel in The Last Witch Hunter auf Hexenjagd, während der später Abend und Mitternacht ganz im Zeichen der Videospielverfilmungen Silent Hill – Willkommen in der Hölle und Silent Hill – Revelation steht. Den Abschluss bilden zwei Vampir-Filme. Bis in den nächsten Morgen dürften die Blutsauger in 30 Days of Night und Bram Stoker‘s Dracula für den Schauer sorgen.

Universal TV Trick or Treat – Das Halloween Special am 31. Oktober ab 6:00 Uhr!

Anaconda um 06.00 Uhr

The Cave um 07.30 Uhr

Jeepers Creepers um 09.05 Uhr

Blair Witch um 10.35 Uhr

The Toybox um 12.05 Uhr

The Purge Staffel 1 um 13.40 Uhr

Last Witch Hunter um 21.00 Uhr

Silent Hill – Willkommen in der Hölle um 22.45 Uhr

Silent Hill – Revelation um 00.50 Uhr

30 Days of Night um 02.25 Uhr

Bram Stoker’s Dracula um 04.15 Uhr

Trailer zum Halloween Event auf Universal TV.



Quelle: NBCUniversal PM