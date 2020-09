Ubisoft verschenkt The Division und Far Cry 3

Ubisoft verschenkt gerade die beiden Spiele The Division und Far Cry 3. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch in den folgenden Zeilen.

Für beide Spiele benötigt ihr einen Uplay-Account!

Den Taktik-Shooter Tom Clancy’s The Division sichert ihr euch im Handumdrehen. Folgt dem Link, sichert euch das Geschenk und schon taucht das Spiel in eurer Bibliothek auf. Der gratis Download ist bis zum 9. September möglich.

→ Jetzt gratis abstauben: Tom Clancy’s The Division

Um an Far Cry 3 zu kommen, solltet ihr euer Smartphone zücken. Das Spiel ist eigentlich nur im asiatischen Raum kostenlos, via Smartphone klappt es aber auch mit einem deutschen Account. Klickt auf das blaue Feld und das Spiel ist in eurer Bibliothek am PC gespeichert. Der Download kann dann ganz normal über den Launcher erfolgen.

→ Far Cry 3