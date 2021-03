THQ Nordic kündigt We Are Football an

Während die Bundesliga momentan aufgrund der Länderspielpause ruht, kündigt THQ Nordic einen neuen Fußball-Manager an. We Are Football erscheint bereits im Juli für PC.

Gemeinsam mit dem Kölner Entwicklerstudio Winning Streak Games bringen THQ Nordic We Are Football am 10. Juni für PC in zwei unterschiedlichen Versionen auf den Markt. Neben der Standard Edition wird zeitgleich eine exklusive Bundesliga Edition erscheinen. Diese umfasst die erste und zweite BuLi inklusive der Teamdaten der Saison 20/21, sowie 21/22. Pluspunkt: In dieser Variante steht dann auch gleichzeitig die Damen Bundesliga zur Verfügung. Dies dürfte das erste Mal sein, dass das weibliche Geschlecht innerhalb eines Fußball-Manager Spiels zu betreuen ist.

Das leidige Thema der Lizenzen kennen wir aus FIFA und PES, daher spielt es auch bei We Are Football eine Rolle. Will heißen, dass das Spiel ohne Lizenzen auskommen muss. Immerhin darf man via Editor eigene Ligen und ganze Vereine aus dem Boden stampfen.

Neben dem Management des Teams stehen Spieler:innen auch alle weiteren Aspekte rund um den Kader zur Verfügung. Ihr kümmert euch um Trainingseinheiten, Aufstellungen, bis hin zur Sponsorensuche und Fanbetreuung.

→ We Are Football auf Steam