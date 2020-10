The Witcher – Erste Bilder aus Staffel 2 der Serie

*UPDATE

Zu den unteren Bildern haben sich jetzt auch die ersten Screens von Yennefer (Anya Chalotra) gesellt.*

Toss a coin to your witcher! Während wir noch immer den Ohrwurm aus Staffel 1 in den Ohren haben, erfreut uns Netflix mit den ersten Bildern aus Staffel 2 der Erfolgsserie The Witcher.

Die ersten Fotos zeigen die beiden Hauptfiguren Geralt von Riva (Henry Cavill) und seiner Ziehtocher Ciri (Freya Allan). Während Geralt in neuer Kampfmontur zu sehen ist, erscheint Ciri ebenfalls bestens für den anstehenden Kampf gerüstet. Zumindest erahnt man ein Schwert in ihrer Hand.

Die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 2 musste wegen der anhaltenden Covid-19 Pandemie für viele Wochen unterbrochen werden. Daher kann der ursprüngliche Ausstrahlungstermin nicht eingehalten werden, weswegen wir uns wahrscheinlich bis zum Sommer 2021 gedulden müssen. Einen konkreten Starttermin hat Netflix noch nicht bekannt gegeben.

Zwischenzeitlich hatten die Produzenten der Serie angekündigt, mit Staffel 2 für weniger Konfusion bezüglich der unterschiedlichen Zeitachsen zu sorgen. Sprang die Handlung der ersten Episoden immer mal wieder in der erzählten Zeit vor- und wieder rückwärts, wird Staffel 2 gradlinig verlaufen.

