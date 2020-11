The Pathless – Neuer Gameplay Trailer und Release-Termine

Es gibt Neuigkeiten zum Abenteuerspiel The Pathless. Zum Einen gibt ein neuer Trailer Eindrücke direkt aus dem Spiel her. Weiterhin wissen wir jetzt die konkreten Release-Termine für die Plattformen.

Zuerst steht die Veröffentlichung für Playstation 4, PC, iOS und Apple Arcade an. Schon morgen ist The Pathless für Sonys Konsole digital im PSN verfügbar, während ihr am PC rüber zum Epic Games Store schielt.

The Pathless wurde von den preisgekrönten Machern von ABZÛ entwickelt und lässt die Spieler in die Rolle einer Jägerin schlüpfen. Als Meister-Bogenschützin reisen sie auf eine mystische Insel, um den Fluch der Finsternis zu vertreiben, der die Welt erfasst hat. Um verdorbene Geister zu jagen, müssen die Spieler eine Verbindung zu ihrem Adlergefährten aufbauen. Dabei ist jederzeit Vorsicht geboten ist, um nicht selbst zu Gejagten zu werden. Die Spieler erforschen neblige Wälder voller Geheimnisse, lösen Rätsel in alten Ruinen und werden in epischen Schlachten auf die Probe gestellt. Die Verbindung zwischen der Jägerin und dem Adler und das Schicksal der Welt liegen in den Händen der Spieler.

„The Pathless ist ein Open World Game mit einzigartigen Bogenschuss- und Erkundungsmechaniken“, so Matt Nava, Creative Director bei Giant Squid. „Die schnellen, fließenden Bewegungen der Jägerin und des Adlers tragen sie nahtlos durch die gigantische Waldlandschaft, während die Spieler versuchen einen uralten Fluch der Finsternis zu bannen. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler in die Mythologie dieser fantastischen Welt, die wir erschaffen haben, eintauchen und ihre Geheimnisse entdecken.“

Solltet ihr Interesse am Spiel haben, aber lieber die physische Variante bevorzugen, dann werft einen Blick in unsere entsprechende News.