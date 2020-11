The Bluecoats: North & South – Klassiker erscheint heute

Der Klassiker aus den 80er Jahren erscheint heute im neuen Gewand. Mit The Bluecoats: North & South kommen sowohl Veteranen des Kult-Spiels, als auch Neulinge voll auf ihre Kosten.

Heute, über 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung, erscheint The Bluecoats: North & South in der Limited Edition erneut für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Während Retro-Fans sich über die Rückkehr des von der bekannten Comic-Reihe „Die Blauen Boys“ inspirierten Kult-Klassikers freuen dürfen, erhalten Neulinge mit der überarbeiteten Version, die eine aufpolierte 3D-Grafik sowie neu gestalteten Content beinhaltet, einen frischen und modernen Start in die Welt der „Blauen Boys“.

Gameplay-Mechaniken

Rundenbasierte, taktische Karte : Anführer*innen müssen ihre Strategien sorgfältig planen und ihre Truppen mit Bedacht bewegen, um neue Staaten zu erobern, ihre Gegner anzugreifen oder ihre Positionen zu verstärken. Jede Entscheidung ist wichtig, deshalb sollte jeder einzelne Zug möglichst vorausschauend ausgeführt werden!

: Anführer*innen müssen ihre Strategien sorgfältig planen und ihre Truppen mit Bedacht bewegen, um neue Staaten zu erobern, ihre Gegner anzugreifen oder ihre Positionen zu verstärken. Jede Entscheidung ist wichtig, deshalb sollte jeder einzelne Zug möglichst vorausschauend ausgeführt werden! Echtzeitschlachten : In diesem Modus begeben sich die virtuellen Generäle selbst in den Mittelpunkt des Geschehens, um den Gegner direkt zu konfrontieren. Dafür stehen ihnen Infanterie, Kavallerie und Artillerie zur Verfügung, die gemeinsam bereit sind, für den Sieg zu kämpfen. Geschicktes Bewegen der Truppen sowie das Nutzen der jeweiligen Truppenstärken ist hier grundlegend, um den Gegner zu Fall zu bringen.

: In diesem Modus begeben sich die virtuellen Generäle selbst in den Mittelpunkt des Geschehens, um den Gegner direkt zu konfrontieren. Dafür stehen ihnen Infanterie, Kavallerie und Artillerie zur Verfügung, die gemeinsam bereit sind, für den Sieg zu kämpfen. Geschicktes Bewegen der Truppen sowie das Nutzen der jeweiligen Truppenstärken ist hier grundlegend, um den Gegner zu Fall zu bringen. Angriff und Verteidigung im FPS-Modus : Es spielt keine Rolle, ob es sich um Forts oder Züge handelt: Sie müssen verteidigt oder erobert werden, um zu siegen. Das neu entworfene Gameplay lässt Spieler*innen in die Stiefel eines Soldaten schlüpfen und sie die Welt von Bluecoats aus der First-Person-Perspektive erkunden. So können sie ihre Position aus nächster Nähe vor Eindringlingen schützen oder selbst die Initiative ergreifen, indem sie die Stellungen der Gegner direkt angreifen!

Die Remastered-Version The Bluecoats: North & South bringt zusätzlich den brandneuen freien Modus ins Spiel, der mit insgesamt zwei Spieler*innen im lokalen Multiplayer-Modus gespielt werden kann. Zusätzlich kann der klassische Kampagnenmodus ebenfalls lokal zu zweit gespielt werden. Im lokalen Modus können die Strategen gegeneinander antreten und die größten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs in epischen Kämpfen nachspielen!

Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann greift ab sofort zu, wie z.B. bei Amazon. Der UVP von 39,99€ wurde dort bereits unterboten.

