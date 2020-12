Synology bringt DSM 7.0

Gestern zeigte Synology in seinem Online-Event „2021 and beyond“, was man in absehbarer Zeit alles an Neuerungen erwarten darf. Das Highlight dabei ist die Veröffentlichung der hauseigenen Software DSM (DiskStation Manager) 7.0.

Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr und immer größere Datenmengen verarbeitet werden. Nahezu alle Bereiche des Lebens sind davon betroffen, angefangen bei uns im Kleinen daheim bis hin zu großen Firmennetzwerken. Und Synology möchte Schritt mit den immer schnelleren Entwicklungen auf dem weltweiten Markt halten:

„Synology hat sich dem Aufbau auf DSM verschrieben, der Kernplattform zum Meistern von Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verwaltung. Wir gestalten unsere Lösungen für Einzelpersonen bis hin zu großen Unternehmen – selbst für

gewaltige Datensätze. Wir freuen uns, dass DSM 7.0 im Jahr 2021 allgemein verfügbar sein wird und Nutzern eine ganz neue Erfahrung in der Datenverwaltung bietet.“

DSM 7.0 verbessert alle Aspekte des Betriebssystems, von der Speicherverwaltung und der Benutzeroberfläche bis hin zu Cloud-gestützten Funktionen wie der großflächigen Überwachung von Geräten und der On-DemandSpeicherung.

Features in der Kurzübersicht

Neu gestaltete Speicherverwaltungsfunktionen für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und noch mehr Wartungsoptionen für IT-Administratoren

Zahlreiche Verbesserungen in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität und verbesserte Sicherheitsmerkmalen wie einem sichereren und bequemeren Authentifizierungsverfahren

Unterstützung des Fibre Channel-Protokolls, um geringste Latenzen und sehr kleinen Overhead zu ermöglichen

Eine brandneue Fotoverwaltung mit Synology Photos, die die KI-gestützten Funktionen von Synology Moments mit der organisatorischen Flexibilität der Synology Photo Station kombiniert

Innovative Lösungen wie Hybrid Share zur Integration von Cloud- und lokaler Datenspeicherung, Active Insight zur Überwachung der aggregierten Leistung und Nutzung von einem einzigen Portal aus sowie Backup-Lösungen, welche die robusten Bare-Metal-Sicherungen mit dem Komfort der Cloud kombinieren

Die Beta des DSM 7.0 kann bereits geladen und installiert werden: Link zum Download

Ein kleiner Hinweis: Behaltet unbedingt unseren Adventskalender im Blick, denn vielleicht haben wir ja noch hinter einem der Türchen ein schickes NAS von Synology in petto 😉