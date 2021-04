Super Cub und The Saint’s Magic Power Is Omnipotent sind die neuen Serien, die Anime on Demand in Zusammenarbeit mit Leonine Anime im Simulcast zeigen.

Super Cub

Highschool-Schülerin Koguma führt ein trostloses Leben in einer von Bergen umringten japanischen Kleinstadt. Freunde hat sie keine und auch keine wirklichen Hobbys. Eines Tages erhält Koguma ein gebrauchtes Motorrad, eine Honda Super Cub, mit der sie von nun an zur Schule fährt. Nicht nur wird ihr Schulweg dadurch wesentlich interessanter und abenteuerlicher. Sie lernt auch Mitschülerin Reiko besser kennen, die ebenfalls mit einem Motorrad zur Schule unterwegs ist. Für Koguma beginnt ein neues Leben…

Die Slice-of-Life-Serie von Regisseur Toshiro Fujii (Boruto: Naruto Next Generations) ist eine Liebeserklärung an das weltweit meistverkaufte Motorfahrzeug aller Zeiten.

Anime on Demand zeigt neue Super Cub Folgen immer mittwochs um 17 Uhr.

The Saint’s Magic Power Is Omnipotent

Die überarbeitete Angestellte Sei wird eines Abends zusammen mit einer Oberschülerin als „Heilige Maid“ in eine andere Welt gerufen. Doch da deren Prinz und sein Gefolge die Schülerin als Auserwählte bevorzugen, verlässt Sei den Palast und widmet sich fortan der Erforschung von Heilpflanzen. Allerdings sind ihre Schöpfungen überraschend effektiv, und als sie auch noch den im Sterben liegenden Ritter-Kommandanten Albert rettet, kommen Gerüchte auf, dass Sei doch die wahre „Heilige Maid“ sein könnte…

Die Isekai-Serie von Studio diomedéa (KanColle) und Regisseur Shota Ihata (Domestic Girlfriend) erscheint mit neuen Folgen immer dienstags um 17:30 Uhr.

Quelle: Anime on Demand PM