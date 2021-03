Stronghold Warlords ist erschienen

Die Stronghold-Reihe ist um einen Teil reicher geworden, denn Stronghold Warlords ist seit heute erschienen.

Das Spiel umfasst einen enormen Zeitraum: Begonnen im Jahre 300 v. Chr. in China reisen wir bis ins tiefe 16. Jahrhundert Japans. Der Tenor fernöstlicher Szenarien bleibt ein stetiger Begleiter in Warlords. Unterwegs treffen wir nicht nur auf bedeutende Figuren, wie beispielsweise Dschingis Khan, sondern sind auch mit dabei, wenn das Schwarzpulver erfunden wird. Somit halten erstmals in die Spielserie also Schützen den Einzug.

Neben epischen Gefechten im Multiplayer legen die Entwickler von Firefly auch großen Wert auf hohen Spaßfaktor im Einzelspieler. Satte 31 Missionen umfasst die Kampagne und verspricht, Spieler:innen für etliche Stunden an den Bildschirm zu fesseln: „Warlords hat für alle Stronghold-Fans etwas zu bieten – von der Einzelspieler-Kampagne, über unbegrenzte Freiheiten beim Burgbau im Free Build-Modus, bis hin zu Offline-Scharmützeln oder Online-Multiplayer mit Freunden und KI ist alles dabei“.

Stronghold Warlords ist ab sofort für PC via Steam und GOG (10% Rabatt) erhältlich.