Star Wars Squadrons – Das Mandalorian Update kommt

Diesen Freitag geht die Erfolgsserie The Mandalorian auf Disney+ endlich mit Staffel 2 weiter. Pünktlich zu diesem Start bekommt Star Wars Squadrons ein passendes Update spendiert.

Es war bereits im Vorfeld von EA kommuniziert, dass man für Squadrons keinerlei DLCs plane. Was aber wiederum nicht bedeutet, dass das Spiel nicht mit Updates bedacht wird. Bereits am morgigen Mittwoch steht das Mandalorian Update in den Startlöchern und kann geladen werden.

Leider dürfen wir keine neuen Missionen oder gar Raumschiffe erwarten. Statt dessen stehen kosmetische Items im Vordergrund, mit denen wir unser Raumschiff verzieren können. Welche das sind, das zeigt der folgende Screenshot:

Star Wars Fans haben also gleich doppelten Grund zum Feiern, wenn Staffel 2 der Serie und kostenlose Items fürs Spiel in dieser Woche erscheinen. Seid ihr euch noch nicht sicher, ob Star Wars Squadrons euren Geschmack trifft, dann schaut doch rein in unseren Test.

Für den Fall, dass ihr kein laufendes Disney+ Abo habt, könntet ihr ein kostenloses 6-Monats Abo ergattern. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr Kunde bei der Telekom seid und einen Vertrag für MagentaMobil, MagentaZuhause oder MagentaTV laufen habt. Dieses Angebot kann man sogar dann nutzen, wenn man die Gratismonate bereits im vergangenen Jahr genutzt hatte. Einziger Haken: Ihr müsst dran denken, nach der Probephase das Abo wieder zu kündigen, ansonsten würdet ihr knapp 7€ pro weiteren Monate zahlen. Alle Infos dazu findet ihr bei auf der Landingpage der Telekom.

