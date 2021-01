Sport Animes – KAZÉ hält uns fit!

Diesen Sommer bringt uns KAZÉ mit folgenden Sport Animes den bitter nötigen Ausgleich auf unsere Bildschirme. Zwei Animes sollen unseren körperlichen Zerfall in den Lockdown-Zeiten verhindern.

Sport Animes am Strand und im Studio

Harukana Receive

Haruka zieht über die Sommerferien zu ihrer Cousine Kanata nach Okinawa. An den wunderschönen Stränden entdeckt sie ihre Liebe zum Beachvolleyball. Wie passend, dass ihre Cousine da schon Erfahrungen hat. Eigentlich hatte sie dem Sport aufgrund ihrer Körpergröße den Rücken gekehrt. Kann Haruka sie zu einem Team überreden? Denn die ersten Konkurrentinnen warten schon! Die Serie verspricht knappe Bikinis, Sommer-Atmosphäre und jede Menge rasante Sport-Action.

KAZÉ Anime veröffentlicht voraussichtlich im Juni 2021 die zwölfteilige Serie in zwei Volumes auf DVD und Blu-ray.

How Heavy Are the Dumbbell You Lift?

Hibiki wurde einfach von ihrer besten Freundin fett genannt! Doch sie liebt das Essen, und da eine Diät daher nicht infrage kommt, ist trainieren angesagt! Sie wird Mitglied in einem Fitnessstudio. Sie lernt dort die Präsidentin des Schülerrats Akemi kennen, die einen Muskelfetisch hat. Zusammen tauchen die beiden ein in die Welt der Gewichte und der Fitness! Die Serie bietet nicht nur unterhaltsame Slice-of-Life-Comedy, sondern hält auch jede Menge nützliche Workout-Tipps bereit. Sogar für zu Hause!

KAZÉ Anime veröffentlicht voraussichtlich im Juni 2021 die zwölfteilige Serie in drei Volumes auf DVD und Blu-ray.

Wer bis zum Verkaufsstart nicht warten kann, der kann die Animes in der OmU-Fassung auf Anime on Demand schauen:

Harukana Receive

How Heavy Are the Dumbbell You Lift?

Quelle: KAZÉ Anime