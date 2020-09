Space Marine Codex 9th incoming!

Das lange Warten hat ein Ende: Der Space Marine Codex der 9th Edition kommt endlich! Und es gibt, wie gewohnt, auch ein paar erste Einblicke. Beginnen wir mit den Chapter Traits!

Nein, ich bin nicht eingeschlafen und nun aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Im Hintergrund wird weitergearbeitet und an neuen Projekten getüftelt. Doch Es ist noch nicht ganz an der Zeit es euch an dieser Stelle zu zeigen. Eine Vorschau der neuen Space Marine Chapter Tactics der 9th Edition dahingegen möchte ich definitiv nicht vorenthalten!

Neue Chapter Traits im Space Marine Codex der 9th Edition

Da sich das Layout etwas verändert hat, werden sie auch die Traits und ähnliche Kurzregeln in einem angepasstem Format bringen. Das heißt: Bulletpoints mit kurzer Zusammenfassung. Wie das ganze aussieht, dass sehen wir dann als Beispiel hier bei den Space Wolves und Dark Angels.

Der interessierte Leser fragt sich nun natürlich: „Ok und was ist jetzt REGELTECHNISCH neu?“ Dafür hab ich euch eine kleine Übersicht zusammengestellt. Basierend auf Leaks und dem Abgleich mit den veröffentlichten Informationen, kann man davon ausgehen, dass die Traits auch in der Art kommen werden. Dennoch gilt: MIT VORSICHT GENIEßEN!!!

Ok, was sehen wir hier? In Schwarz die Regeln, die sich nicht oder sehr geringfügig geändert haben. In Rot eine, aus meiner Sicht, Schwächung des Traits. In Grün Veränderungen, welche ich als positiv betrachte. Nochmals: Mit Ausnahme der Blood Angels, Space Wolves und Dark Angels gibt es KEINE offizielle Bestätigung der Regeländerungen.

Salamander haben, gerade im August, die GTs extrem dominiert. Ob das Entfernen des 1er hit re-rolls pro Angriff daran groß etwas verändern wird bleibt abzuwarten. Die Veränderung der Auren wird da sicherlich einen deutlich stärkeren Einfluss haben.

Black Templars könnten zukünftig etwas sicherer voranrücken, da sie ihre Advance rolls wiederholen können und nicht länger nur den Charge wiederholen dürfen. Die Regelung der Modellzahlen für die Crimson Fists könnte leicht überarbeitet werden. Das würde sich ganz hervorragend mit Blast Waffen kombinieren lassen.

Zukünftig sollen alle Space Wolves Einheiten heroische Interventionen durchführen können. Völlig egal ob Charakter oder nicht. Erinnert einwenig an den kombinierten Overwatch der Tau, nur legt man sich hier dann gleich mit mehreren, blutdürstigen und stark bewaffneten Space Wolves im Nahkampf an. Ein eng gepacktes Rudel mit zwei anderen Einheiten in der Nähe? Vielleicht nicht die Beste Wahl für einen Nahkampfangriff.

Zukünftige Veränderungen im Space Marine Codex der 9th Edition

Die Chapter Traits waren nur der Einstieg. Es gilt abzuwarten wie diese Veränderungen nun genau kommen und wie sich das auf die Spiele auswirken wird. Es sind keine großen Veränderungen zu erwarten, aber es werden ein paar Nuancen dabei sein. Schauen wir mal, was wir diese Woche noch an Informationen von GW bekommen!

(Bilde-)Quellen: