Space Jam: A New Legacy – erster Trailer veröffentlicht

Nach 25 Jahren erscheint dieses Jahr mit Space Jam: A New Legacy die Fortsetzung des Klassikers aus dem Jahre 1996. Dazu veröffentlichte Warner Bros. am 03.04.2021 den ersten Trailer des Films.

Die Hauptrolle spielt nicht mehr Michael Jordan, sondern der amerikanische Basketballspieler LeBron James. Ansonsten scheint sich am Plott nicht zu viel geändert zu haben. Der Basketballer soll mithilfe von Bugs Bunny und Co ein Basketballspiel gegen übermächtige Gegner gewinnen. Dieses Mal jedoch nicht, um die Welt zu retten sondern, um seinen Sohn aus den Fängen einer personifizierten Domain zu befreien.

Im Gegensatz zum Original sind die Animationen jedoch überwiegend mit CGI erstellt und nicht per Hand gezeichnet. Ob das der Atmosphäre schadet, können wir anhand des ersten Trailers noch nicht sagen. Das Publikum des Spiels innerhalb des Films ist nun nicht mehr nur aus dem Kosmos der Looney Tunes. Man sieht unter anderem Smaug aus „Der Hobbit“ und den Roboter aus „Der Gigant aus dem All“. Letzterer war zum Beispiel auch in in der Verfilmung des Buches „Ready Player One“ aus dem Jahre 2018 zu sehen.



Space Jam: A New Legacy wird in den USA am 16.07.2021 in den Kinos und auf HBA Max zu sehen sein. Ob und wann der Film hier in Deutschland zu sehen ist, ist leider noch nicht bekannt.