Space Crew – Im Oktober gehts ins All

Space Crew, der Nachfolger des erfolgreichen Spiels Bomber Crew, bringt uns ins All. Bereits am 15. Oktober startet das Weltraumabenteuer.

Space Crew nimmt die Formel aus Bomber Crew und transportiert diese in den Weltraum. Als Spieler müssen wir jeden Moment um uns herum im Blick haben und unser Schiff gegen etliche Gefahren aus dem All verteidigen. Dabei verspricht der Entwickler, dass das Sci-Fi-Sandbox-Spiel so einige Überraschungen in petto hat.

Space Crew von Curve Digital und Runner Duck erscheint am 15. Oktober digital für PC (Steam), Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch zum Preis von 19,99€. Ob es eine Retail, so wie bei Bomber Crew, geben wird, steht noch in den Sternen.

→ Curve Digital

→ Runner Duck