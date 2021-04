Space Commander: War and Trade – Erscheint Mai für Switch

Der Weltraum, unendliche Weiten… So oder so ähnlich könnte auch die Story in Space Commander: War and Trade starten. Im Mai geht es ab in ins All auf Nintendo Switch.

Am PC darf man sein Können als Kommandeur bereits seit November letzten Jahres zeigen, die Konsolenversion für Nintendo Switch folgt in wenigen Tagen am 13. Mai. Im Gegensatz zur kostenlosen PC-Version werden Kunden im eShop mit einem kleinen Obolus von 9,99€ zur Kasse gebeten.

Über das Spiel

Space Commander: War and Trade ist der ultimative Einzelspieler Weltraumsimulator mit spektakulären Graphics, einem intuitiven Kampfsystem und tiefgreifende Spielmechanismen. Verschiedene Kampagnen bieten vielfältige Erlebnisse, die vom Arcade-Shooter bis zum Sandbox-RPG reichen.

Sei ein Weltraumpilot

Baue deine Flotte aus einer Reihe von spezialisierten Schiffsklassen auf! Wähle zwischen schnellen und wendigen Jägern, schweren Bombern und großen Transportern. Personalisiere dein Schiff und verbessere es, um es deinem einzigartigen Spielstil anzupassen. Sammle Erfahrung und verbessere deine Fähigkeiten als Kommandant, um im Kampf und beim Handeln effektiver zu werden.

Verfolge eine Karriere als Söldner, Händler oder Gangster

Finde deinen Weg. Mache bei Delta Merc. mit. Trete den ehrenhaften Weltraumrangern bei und sei ein starker Arm des Gesetzes. Denke darüber nach, dich mit Motus – einem Transportunternehmen, das unterschiedliche Geleitschutz — und profitable Handelsmissionen anbietet – in Verbindung zu setzen, wenn du einen friedlicheren Job bevorzugst. Breche das Gesetz und werde ein Weltraumpirat mit dem Syndicate — einer Gruppe von schmuggelnden Raufbolden, die sich darauf spezialisiert haben, Schiffe in der ganzen Galaxie anzugreifen. Du erhältst Zugang zu herausfordernderen und profitableren Missionen, indem du Rufpunkte bei den Fraktionen sammelst.

Tauche tief in packende Mechanismen ein

Eine implementierte Wirtschaft, verschiedene Stationswaren und Handelssysteme fügen dem Spiel eine weitere Ebene hinzu. Für die Führung eines erfolgreichen Transportationsunternehmens ist es notwendig, den Treibstoffverbrauch zu verwalten und die besten Handelsrouten zu entdecken. Wenn du genug Credits verdient hast, wirst du dazu in der Lage sein, deine eigenen Raumstationen zu kaufen und spezialisierte Produktionsmodule zu bauen.

Erkunde mit deinem Raummodul, welches zahllose Sternensysteme generiert, dir nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden, die am weitesten entfernten Ecken der Galaxie.

Begebe dich mitten in einen Unternehmenskrieg oder kämpfe gegen Aliens

Space Commander: War and Trade enthält mehrere Kampagnen, die einzigartige Erlebnisse für jeden bieten — von Gelegenheitsspielern bis Hardcorefans von klassischen Weltraumsimulatoren.

Unser fortschrittlicher und leistungsfähiger Missionseditor wird es dir ermöglichen, deine eigenen Geschichten zu erschaffen und von der Community erstellte Kampagnen herunterzuladen.

Werde der Space Commander!