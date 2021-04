Sony stellt VR Controller für PS5 vor

Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen und uns am 18. März einen ersten Blick auf die kommenden Controller für die neuen VR Controller der PlayStation 5 gewährt. In ihrem Blog wurde dementsprechend ein Artikel über die Besonderheiten veröffentlicht, in welchem das Design und Details zur Technik enthüllt wurden.

Design des VR Controllers

Auf den ersten Blick erkennt man direkt, dass das Design an die Controller der Oculus Produkte von Facebook erinnert. Laut Sony liegt das Design der geballten Erfahrung aus mehreren Generationen von PlayStation Controllern zugrunde. Wie wir es von Sony gewohnt sind, haben sie auch hier großen Wert auf die Ergonomie der Controller gelegt. Dafür wurden laut eigener Aussage Tests mit mehreren Testpersonen mit unterschiedlichen Handgrößen durchgeführt. Dadurch soll der VR Controller bei jedem gut in der Hand liegen. Ob dies auch tatsächlich zutrifft, lässt sich momentan noch nicht sagen.

Mit dem Design und den Funktionen der Controller für die neue Virtual Reality Brille verfolgt Sony zwei unterschiedliche Ziele. Zum einen möchten sie ein starkes Gefühl körperlicher Präsenz hervorrufen und zum anderen wollen sie eine stärkere Immersion erzeugen.

Adptive Trigger

Um dies zu erreichen wurden auch technische Unterschiede und Neuerungen erläutert. Wie bereits bei den DualSense Controllern der PS5 werden hier die neuartigen adaptiven Trigger verbaut. Mit den adaptiven Triggern kann durch Widerstand unterschieden werden, ob man zum Beispiel in einem Adventurespiel einen Bogen spannt oder in einem Shooter den Abzug einer Maschinenpistole drückt.

Haptisches Feedback

Ein weiteres Merkmal ist das haptische Feedback. Auch hier ist mit der Technik des PS5 Controllers zu rechnen. Laut Sony soll es möglich sein zu merken, ob man eine Wanderung in der Felswüste macht oder eine Waffe im Nahkampf führt.

Fingerberührungserkennung

Des weiteren soll der Controller mit einer Fingerberührungserkennung „merken“, wo genau sich die Finger auf diesem befinden ohne einen Button drücken zu müssen. Damit betritt Sony absolutes Neuland, da eine solche Technik beim Technikriesen bisher noch nicht zum Einsatz kam. Eine ähnliche Technik ist jedoch schon länger im Controller der Valve Index verbaut.

Tracking

Beim Tracking hat sich etwas grundlegendes geändert. An der Unterseite des Controllers befindet sich ein Trackingring, wodurch die Brille die Bewegungen erfasst. Bisher hat die VR-Kamera der PlayStation die Bewegungen registriert und an die Konsole übermittelt. Werden wir in Zukunft keine VR-Kamera mehr benötigen?

Aktionstasten und Analog-Sticks

Auch zu den Aktionstasten und Analog-Sticks wurde berichtet. Sowohl der rechte, als auch der linke Controller werden jeweils 6 Tasten und einen Analogstick haben. Am linken Controller befinden sich L1, L2, Dreieck, Quadrat und die „Create“-Taste, welche mit dem DualSense Controller der PlayStation 5 eingeführt wurde. Der rechte Controller hat die Tasten R1, R2, Kreuz, Kreis und die Options-Taste. Die Tasten L1 und R1 werden auch als „Grip“-Tasten bezeichnet. Hiermit wird man mit Gegenständen interagieren können und diese beispielsweise aufheben.

Mit einem baldigen Release der nächsten Generation der PlayStation VR ist vorerst nicht zu rechnen. Laut Sony erhalten die Entwickler in der Community ‘bald’ erste Prototypen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt.

