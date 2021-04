Anime on Demand kündigt weitere Hits für das Simulcast-Programm Frühjahr 2021 an! Neben der bereits angemeldeten fünften Staffel von My Hero Academia, kommen noch mal eine Handvoll neuer Serien zum Streamingdienst dazu.

The Slime Diaries

That Time I Got Reincarnated as a Slime erzählt von Satoru, der eines Tages niedergestochen wird und sich daraufhin in einer anderen Welt wiederfindet – in Form eines Schleims! Von nun an muss er sein Bestes geben, die Völker dieser Fantasy-Welt zu vereinen.

The Slime Diaries schließt direkt an die erste Hälfte der zweiten Staffel von That Time I Got Reincarnated as a Slime an, die im Winter auf Anime on Demand zu sehen war. Das Slice-of-Life-Spin-Off erzählt von den alltäglichen Begebenheiten, die Rimuru und seine Freunde in der anderen Welt beschäftigen.

The Slime Diaries startet ab Dienstag, den 6. April auf Anime on Demand.

To Your Eternity

Ein merkwürdiges Wesen, das die Eigenschaften seiner Umgebung annehmen kann, streift durch eine eisbedeckte Tundra. Bald trifft es auf einen Jungen und beschließt, ihn auf der Suche nach seinem Stamm zu begleiten. Mit jeder neuen Begegnung entwickelt sich das Wesen weiter…

To Your Eternity adaptiert den gleichnamigen spirituellen Fantasy-Manga von Yoshitoki Oima (A Silent Voice), der in Deutschland bei Egmont Manga erscheint. Die 20-teilige Anime-Umsetzung entsteht im Studio Brains Base (My Teen Romantic Comedy SNAFU, Blood Lad) unter Regie von Masahiko Murata (Naruto Shippuden).

Anime on Demand zeigt To Your Eternity ab Montag, den 12. April.

How NOT to Summon a Demon Lord Ω

Takuma wird in Gestalt seines Avatars Diablo in die Welt des MMORPGs Cross Reverie beschworen. Ein Catgirl und eine Elfe wollten ihn zum Untertan machen, scheiterten aber an Diablos Magie und sind nun wiederum seinen Sklavinnen! Der ahnungslose Takuma schlüpft der Einfachheit halber auch mental in die Rolle von Diablo und verhält sich ganz gemäß seinem Spitznamen „Dämonenkönig“. Mit den zwei Mädels im Gepäck macht er sich auf, neue Abenteuer in Cross Reverie zu erleben! Die zweite Staffel How NOT to Summo a Demon Lord Ω setzt die Abenteuer von Diablo und seinem Gefolge fort.

Anime on Demand zeigt den Simulcast ab dem 8. April.

Higehiro: After Being Rejected I Shaved and Took in a High School Runaway

Nachdem Yoshida von seinem langjährigen Schwarm zurückgewiesen wurde, ertränkt er seine Sorgen in einer Bar. Auf dem Weg nach Hause sieht er ein Oberschulmädchen namens Sayu am Straßenrand sitzen. Völlig betrunken lädt er sie zu sich nach Hause ein und lässt sie bei sich schlafen. Am nächsten Morgen wird er durch den köstlichen Duft von Misosuppe geweckt, welche Sayu in seiner Küche zubereitet, doch er kann sich nicht mehr an sie erinnern…

Die Romance-Drama-Serie von Studio project No.9 (Bottom-tier Character Tomozaki) startet am Ostermontag, dem 5. April.

Zombie Land Saga Revenge

Es ist einige Zeit vergangen, seitdem Sakura überfahren und vom verrückten Idol-Produzenten Kōtarō als Zombie wiedererweckt wurde – doch mittlerweile sind sie und die anderen Mädchen ihrer Gruppe Flan Chouchou ein Herz und eine Seele. Nach ihrem legendären Konzert im letzten Winter der Heisei-Ära wird vielerorts über ihre unglaubliche Performance geredet. Diesen Rückenwind wollen sie nun für sich nutzen und so schreiten sie gemeinsam voller Hoffnung in die noch junge Reiwa-Ära voran.

Der verrückte Zombie-Idol-Anime von Kultstudio MAPPA (ONE PUNCH MAN, Jujutsu Kaisen) geht in die zweite Runde – auf Anime on Demand zu sehen ab Donnerstag, den 8. April.

Zuvor stellt Anime on Demand am Samstag, den 3. April alle 12 Folgen der ersten Staffel von Zombie Land Saga zur Verfügung.

Das waren vorerst alle Titel des Simulcast-Programm Frühjahr 2021. Weiterhin läuft jeden Sonntag um 17 Uhr die 20. Staffel: Wano-Land von One Piece und jeden Samstag um 12 Uhr Dragon Quest: The Adventure of Dai. My Hero Academia Staffel 5 ist ab sofort jeden Samstag um 10:30 Uhr auf Anime on Demand zu sehen.

Weitere Programm Neuigkeiten sollen demnächst folgen.

Quelle: Anime on Demand PM