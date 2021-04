Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings offizieller Teaser

Heute veröffentlichte Marvel das erste Bildmaterial zum kommenden Kinohit Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Der zweite Film aus der vierten Marvel Phase, welcher am 2. September im Kino sein Debüt feiern könnte.

Shang-Chi Hintergrund

Mit diesem Film bewegt sich das Marvel Cinematic Universe in die Richtung Martial Arts und macht damit einen frischen Eindruck. Titelgeber ist der gleichnamige Held mit chinesischer Herkunft. Er ist ein Meister im Kung Fu und sein Vater war maßgeblich an seiner Ausbildung beteiligt. In der Comic-Welt feierte er seinen ersten Auftritt 1973 und war schon damals ein Teil der Avengers.

Shang-Chi (gespielt von Simu Liu) ist der neuste Superhelden Film von Marvel unter dem Dach von Disney und sorgt mit seinem chinesischen Setting für frischen Wind. Wir dürfen gespannt sein, was uns noch an Trailern vor Kinostart erwartet und was es mit den 10 Ringen auf sich hat. Jedoch ganz neu ist das Gewässer nicht, auf dem sich das MCU bewegt. Bereits mit den Netflixserien Iron Fist Staffel 1 und 2 , sowie The Defenders vermischte das Filmuniversum Kampfkunst mit Superkräften.

Außerdem spielen mit Awkwafina als Katy und Bösewicht Razor Fist verkörpert von Florian Munteanu.

Kinostart von Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings ist der 2. September 2021.



