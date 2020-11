Serious Sam Collection erscheint nächste Woche für Switch

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern und jetzt ist es amtlich: Bereits nächste Woche erscheint die Serious Sam Collection für Nintendo Switch.

Am 17. November startet die Baller-Orgie auf Nintendos Hybridkonsole. Der Name Collection lässt erahnen, dass es sich nicht nur um einen Teil der Reihe handelt. Richtig, die Sammlung hält folgende Inhalte parat:

Serious Sam HD: The First Encounter

Serious Sam HD: The Second Encounter

Serious Sam 3: BFE

Für den dritten Teil sind außerdem die beiden DLCs „Die Legende der Bestie“ und „Das Juwel des Nils“ mit dabei. Bis auf den kürzlich erschienenen vierten Teil bekommt man also das volle Paket. Einziger Wehrmutstropfen dabei ist, dass die Serious Sam Collection nur digital im eShop erscheinen wird. Eine physische Variante steht derzeit nicht auf dem Plan, schade.

Die Collection ist bereits im eShop gelistet und kostet 29,99€.

Dafür allerdings kann man sich über massig Inhalte freuen. In erster Linie natürlich in Form der oben genannten Spiele, aber auch darüber hinaus gibt es ein paar nette Features. So steht etwa die Kampagne für bis zu 4 Spielern zur Verfügung, was natürlich Freunde des lokalen Koops aufhorchen lässt. Abgesehen vom Koop gibt es auch diverse Online-Modi, bei denen ihr euch die Kugeln gegeneinander um die Ohren jagen dürft. Mit dabei sind die klassischen Typen wie Death Match, Capture The Flag und weitere.

