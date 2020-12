SEGA verschenkt 4 Spiele auf Steam

Zum Jubiläum gibt’s kostenlose Spiele! SEGA verschenkt im Rahmen seines 60th Anniversary 4 Spiele auf Steam. Welche das sind und wie ihr sie bekommt, das erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

Armor of Heroes

→ Link auf Steam

Zur Feier von SEGAs 60. Jubiläum erweckt SEGA den Nervenkitzel alter Retro-Panzerschlachten wieder zum Leben und verleiht ihm mit Artwork und Modellen aus Relic Entertainments beliebter „Company of Heroes“-Reihe einen modernen Anstrich. Spiele alleine, verbünde dich mit anderen gegen die KI oder gehe in 4-Spieler-PVP-Schlachten auf Kollisionskurs!“

Drei Punkte-Modi:

Deathmatch – Erreiche die maximale Punktzahl oder den höchsten Punktestand innerhalb der vorgegebenen Zeit

Score Zone („Punktezone“) – Punkte können nur in der Zone erzielt werden

Survival („Überlebensmodus“) – begrenzte Anzahl an Leben, der letzte intakte Panzer gewinnt

Endless Zone

→ Link bei Steam

Vor laaaaanger Zeit – noch vor „Endless Legend“ und „Dungeon of the Endless“ – war Opbot nur ein weiterer Feldscher und Organgenesungsspezialist beim Mezari-Militär. Dann, eines Tages, ist etwas geschehen … und Opbot musste fliehen. In einer gestohlenen Fluchtkapsel (die glücklicherweise über diverse Geschützstellungen verfügt) versucht Opbot, dem Mezari-Imperium zu entkommen, den Schlingen der „Unfallen“ zu entgehen, nicht von den „Cravers“ gefressen zu werden und einen Weg aus einem vorübergehenden Einbruch ins „Riftborn“-Universum zu finden! Anlässlich SEGAs 60. Jubiläum nehmen wir unseren Lieblingsandroid als Hommage an eines unserer beliebtesten SEGA-Konsolenspiele in die Mangel: „Fantasy Zone“. Opbot steckt in der „Endless Zone“ fest. Kannst du helfen?

Streets of Kamurocho

→ Link bei Steam

Zur Feier von SEGAs 60. Jubiläum hat SEGA „Streets of Rage 2“ und die seit jeher beliebte „Yakuza“-Spielereihe vom Ryu Ga Gotoku Studio in einem Spiel vereint: „Streets of Kamurocho“. Schlüpfe in die Rolle zweier der beliebtesten Charaktere – Kiryu und Majima – und kämpfe dich durch Kamurocho.

Golden Axed

→ Link auf Steam

Anfang der 2010er Jahre arbeiteten die SEGA Studios Australia an einer Reihe von Neuauflagen klassischer SEGA-Titel, bekannt als „SEGA Reborn“-Reihe. Zu dieser Reihe zählten Neuauflagen von 2.5D-Titeln wie „Golden Axe“, „Altered Beast“ und „Streets of Rage“ sowie eine Endless-Runner-Version von „Shinobi“. Auf diese Titel konnte von einer zentralen Lobby aus zugegriffen werden. Leider schlossen die SEGA Studios Australia 2013 ihre Pforten und somit versank das „SEGA Reborn“-Projekt in den Annalen der Videospielgeschichte. Bis jetzt!

Die kostenlosen Spiele sind für 48h freigeschaltet. Ihr müsst sie nicht sofort installieren, sondern es reicht, sie der Bibliothek zuzufügen. Falls ihr zu spät sein solltet, dann hilft euch evtl. folgender Kniff:

Armor of Heroes → steam://install/1368440

Endless Zone → steam://install/1368450

Streets Of Kamurocho → steam://install/1368430

Golden Axed: A Cancelled Prototype → steam://install/1368460

Folgt SEGA auf Twitter, um weitere kostenlose Spiele zum 60sten Geburtstag abzusahnen!