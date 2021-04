Schatzsuchen, große Beutefahrten, erholsame Seefahrten und exotische Inseln besuchen. All das kann man in Sea of Thieves von Rare (Die Macher von Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie und Conker uvm.) ausleben und erleben.

Das Spiel rund um große Kaperfahrten und Abenteuer startet in seine zweite Season. Hier erfahrt ihr was alles auf euch wartet.

Sea of Thieves Season 2 Patchnotes

Neben einem neuen Season Pass mit jede Menge gratis Kostümen und Skins für eure Schiffe und Waffen, einem neuen Raid „Fort of Fortune“ und der Möglichkeit euch nun bei den Vertretern des Handelsbundes allerlei Lager- und Vorratskisten zu kaufen, gibt es auch wie immer einen Patch mit vielen kleineren Anpassungen.

Die vollen Patchnotes könnt ihr >>Hier<< nachlesen.

Die für uns wichtigsten Neuerungen für die es nicht zu einer eigenen Sparte in dieser News gereicht hat sind:

– Skelett Kapitäne und Co. lassen nun kleine Goldbeutel fallen.

– Die Events „Captain Flameheart“ und „Ashen Wind“ kommen nun deutlich seltener vor.

– Die Beute von versenkten Skelettschiffen wird mit darüber kreisenden Möwen markiert.

– Wird euer Schiff versenkt, so erscheint euer neues Schiff nun weiter weg von Feinden.

– Die Wahrscheinlichkeit eines Krakenangriffes nach einem anderen Event ist gesunken.

Neuer Season Pass

Dieser Pass belohnt euch ganz automatisch für das Erreichen von Errungenschaften und Meilensteine im Spiel, indem ihr Schritt für Schritt die 100 Level des Season Passes aufsteigt. Mit jeder Stufe warten neue Belohnungen auf euch.

Von Titeln, oder Gold und Dublonen, sowie Skins ist wieder einmal alles dabei was das Herz begehrt. Einige Belohnungen stehen euch aber erst nach dem Kauf des Premium Passes gegen Echtgeld zur Verfügung. Spieler die den Status einer Piratenlegende erspielt haben kommen sogar in den Genuss von zwei extra Belohnungen.

Neue Season 2 Shopinhalte

Auch bei der Erweiterung des Angebotes im Premium Shop haben die Entwickler nichts anbrennen lassen. Der Beute Pass (Premium Season Pass) sowie das Kostüm und die Schiffskollektion des dunklen Kriegsschmieds stellen hier wohl die Highlights da. Aber auch einige neue Emotes, die euch nun mit Dolchen hantieren lassen und neue Hausstierskins wurden hinzugefügt.

Neuer Sea of Thieves Raid mit Season 2

Wer nach neuen Herausforderungen sucht kann sein Glück im Schatzfort (Fort of Fortune im Englischen) versuchen. Hier warten neue Bosse, härter zu beschwingende Gegnerwellen und häufiger auftretende Kapitäne auf euch. Letztere lassen dann sogar Hinweise zu vergrabenen Hilfsmitteln fallen welche, sobald ausgegraben, eure Chancen im Raid erhöhen.

Markiert werden die neuen Raids mit einem markant rot leuchtenden Schädel.

Download Größe der Sea of Thieves Season 2:

Xbox Series X: 5.1 GB

Xbox Series S: 3.65 GB

Xbox One X: 5.1 GB

Xbox One: 3.65 GB

Windows 10: 6.39 GB

Steam: 4.61 GB

=> Hier geht es zu weiteren Gamenews