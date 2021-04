Schillerndes Farbeagle zum Launch-Event erhältlich

Zur Feier der Veröffentlichung von New Pokémon Snap für Nintendo Switch findet ein Crossover-Event zwischen dem Spiel und Pokémon GO statt. Während der Feierlichkeiten begegnet den Spielern mit etwas Glück ein schillerndes Farbeagle. Das Event findet vom 29. April um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 2. Mai um 20:00 Uhr statt.

Das Schillerndes Farbeagle

Um die Veröffentlichung von New Pokémon Snap für die Nintendo Switch zu feiern, gibt es ein besonderes Event in Pokémon GO. Anlässlich der Launch-Feier von New Pokémon Snap können Spieler neue Forschungsaufgaben mit GO-Schnappschuss-Thema abschließen, Pokémon fangen, die in Verbindung mit New Pokémon Snap stehen und themenspezifische Avatar-Artikel im Style-Shop ergattern. Außerdem bekommen Spieler die Chance, dem Maler-Pokémon zu begegnen, wenn sie bestimmte Forschungsaufgaben abschließen und und ihre Schnappschuss-Umgebung genauer betrachten. Mit etwas Glück und nur für diese kurze Zeit können Trainer sogar einer schillernden Variante begegnen.

Das Crossover-Event zum Erscheinen des neuen Snap Titels wird von Donnerstag, dem 29. April um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 2. Mai um 20:00 Uhr stattfinden.

Das Hobbyfotografen-Spiel in der Welt der Pokémon erscheint am 30. April. Neuigkeiten dazu findet ihr außerdem in unserem Beitrag. Darunter Infos zur Region und die Geheimnisse, die sich in ihr verbergen.

Quelle: Pokémon PM