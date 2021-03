Rosen Blood 1 – Manga Review

Mit Rosen Blood 1 hat Carlsen Manga die erste Ausgabe eines Shojo-Mangas im Stil einer düsteren Vampir-Romanze veröffentlicht.

Vielen Dank an Carlsen Manga für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Als die Kutsche, mit der Stella reist, verunglückt, wird sie von einem geheimnisvollen Fremden aus den Trümmern gerettet. Ihr Held bringt sie zu einem märchenhaften Anwesen, welches von giftigen Rosen vor Eindringlingen geschützt wird. Ein Märchen? Oder ein Albtraum? Aus Geldnot und Dankbarkeit beginnt Stella als Hausmädchen in dem Anwesen zu arbeiten und wird immer weiter in den Bann des Fremden und seiner drei Freunde gezogen… nichts ahnend, dass die vier noblen Herren ein untotes Geheimnis haben!!

Eine düstere Romanze aus der Feder von Kachiru Ishizue, ganz in der Tradition von Bram Stokers „Dracula“…“

Inhaltsangabe zu Rosen Blood 1 (Carlsen Manga)

Verlag Carlsen Manga Format Softcover Lesealter ab 15 Jahren Seitenanzahl 160 Preis 10,00 € Veröffentlichung 02.03.2021 Mangaka Kachiru Ishizue Übersetzung Alexandra Klepper

Die Originalausgabe zu Rosen Blood 1 ist im Juli 2018 in Japan erschienen. In den folgenden Jahren erschienen bislang zwei weitere Ausgaben. In der deutschen Übersetzung ist die zweite Ausgabe bereits angekündigt und wird am 29.06.2021 erscheinen.

Das Manga ist in fünf Kapitel aufgeteilt, allerdings haben diese keine spezifischen Überschriften.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Stella, eine junge mittellose Frau, verunglückt auf der Reise zu einer neuen Arbeitsstelle mit ihrer Kutsche. Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, findet sie sich auf einem großen vornehmen Anwesen wieder. Ein Adeliger namens Levi Ruin hatte sie gefunden und auf seinem Anwesen in Sicherheit gebracht. Da Stella jedoch kein Geld für die Weiterfahrt mehr besitzt, bittet sie Levi für ihn als Hausmädchen zu arbeiten. Dieser lebt nicht alleine auf dem Anwesen, drei weitere Männer namens Friedrich, Gilbert und Yoel leben dort.

Bei ihrer Arbeit stößt Stella schnell auf einige Sonderbarkeiten. So scheint der Tisch im Wohnzimmer unbenutzt, er ist sehr staubig. Aber auch die Vorratskammer ist leer, wovon Leben denn dann die vier Bewohner des Anwesens, schließlich brauchen alle Menschen Nahrung…

Das gesamte Anwesen ist von der Umgebung isoliert, denn es wird von hohen Rosenbüschen umgeben. Als Yoel Stella den Unglücksort ihrer Kutsche zeigt, sagt er, dass der Kutscher wohl den Rosen zu nahe gekommen sei und auch Stella soll sich vor diesen in Acht nehmen. Aber was hat es mit den Rosen auf sich, und warum grenzen diese das Anwesen scheinbar undurchdringlich ab?

Charaktere:

Die Handlung dreht sich insbesondere um die Hauptcharaktere Levi Ruin und Stella. Aber auch die anderen drei Charaktere Friedrich, Gilbert und Yoel haben eine große Bedeutung für die Geschichte. Durch die isolierte Lage des Anwesens treten keine weiteren Charaktere aktiv auf.

Genretypisch lassen sich die Charaktere in diesem Manga in verschiedene Kategorien einteilen. So tritt Stella als schwache, wehrlose Frau auf die vom starken Märchenprinzen Levi gerettet werden muss. Gilbert nimmt den Part des Bösen ein und Yoel ist der typische kleine Bruder. Auch in der zeichnerischen Darstellung findet sich dies unter anderem in den übergroßen Augen von Stella wieder.

Kleidungsstil und Auftreten der einzelnen Charaktere und auch das Anwesen selbst sind stark an den viktorianischen Stil angelehnt.

Fazit:

Rosen Blood 1 bietet einen durchaus spannenden Start in diese mystische Shojo-Manga-Serie. Zwar empfanden wir den Anfang zunächst etwas holprig, aber im weiteren Verlauf entwickelt sich die Geschichte sehr gut, wozu die geheimnisvollen und gut gestalteten Charaktere ihren Beitrag leisten. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie sich die Geschichte im nächsten Band weiterentwickeln wird.

Für alle Fans von Shojo-Mangas und Vampirgeschichten im Stil von Twilight können wir Rosen Blood 1 definitiv weiterempfehlen.

Das Manga wurde Game2Gether von Carlsen Manga für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Carlsen Manga