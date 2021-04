Road 96 – Gameplay Trailer zum Erzählabenteuer

Road 96, das Erzählabenteuer des französischen Indiestudios DigixArt, wird sowohl auf dem PC als auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Die Nachricht wurde zusammen mit einem Gameplay-Trailer während der Nintendo Indie World Showcase veröffentlicht.

Nachdem das Team den Titel im Rahmen der OMEN Presents-Initiative von HP Inc bekannt gegeben hat, zeigt es nun mehr zum Spiel. Demnach ist Road 96 ein prozedurales Erzählabenteuer, in dem man einem Land am Rande des Zusammenbruchs entkommen und die Grenze erreichen muss, die Tausende von Kilometern entfernt in den Bergen liegt.

Von Creative Director Yoan Fanise: “Wir denken, dass die Switch die perfekte Plattform ist, um Road 96 sprichwörtlich ‚on the road‘ zu genießen, im Rucksack dabei, überall. Die farbenfrohen Landschaften und Charaktere von Petria werden noch eindrucksvoller, wenn ihr sie in euren Händen entdeckt. Es ist ein wahres Vergnügen, dass Marken wie Nintendo und HPs OMEN uns bei unserem kleinen Indie-Spiel helfen.“

Die Entwickler versprechen:

„Während jeder Fahrt zur Grenze stehen dir dutzende Entscheidungen zur Verfügung, bezüglich deiner Reisemöglichkeiten, deiner Interaktionen mit den Einwohnern und ob du es schaffst , oder nicht, Rätsel zu lösen und am Leben zu bleiben.

Alle Entscheidungen, die du triffst, ändern deine Erfahrung, schließen Optionen und öffnen andere. Deine Entscheidungen sind wichtig, denn sie enthüllen mehr von den Geschichten und Geheimnissen der unruhigen Vergangenheit dieser Nation.

Während du in Road96 im heißen Sommer von 1996 die hintersten Straßen des Landes durchreist, wirst du auf bestimmte problembeladene Bürger stoßen. Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf ihr Leben und deine Reise zur Grenze aus. Jeder Spieldurchlauf wird prozedural generiert und ist für jeden einzigartig. In Road 96 ist keine Straße wie die andere!“

Hier seht ihr den Gameplay Trailer.