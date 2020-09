Riders Republic – Ein Sport-MMO der besonderen Art

Gestern hat Ubisoft ein Spiel enthüllt, bei dem sich im ersten Moment etwas verwundert guckt – im positiven Sinn! Denn das neu vorgestellte Riders Republic ist ein MMO, das es in dieser Form noch nie gab. Man könnte es als (Extrem)Sport-MMO bezeichnen.

Es sieht fast so aus, als erwarte uns hier ein 50 Spieler Battle Royal, das mit unterschiedlichsten Sportarten ausgetragen wird. Snowboard, Crossbike, Wingsuits und noch so einiges mehr wird uns in Riders Republic erwarten. Im Trailer sieht das nicht nur verdammt gut aus, sondern das so entstehende Chaos dürfte für einen hohen Unterhaltungswert sorgen.

Das Spiel soll am 25. Februar 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Neben der Standard Edition gibt es auch eine Gold Edition mit Year-1-Pass.

Um es kurz zu machen: Riders Republic behalten wir in jedem Fall im Auge!