Nach einer langen Abstinenz wird es Zeit für eine neue Rezension der Star Wars Comic Kollektion. Diese kommt aus dem Hause Panini und erzählt aus dem riesigen Comic Universum von Krieg der Sterne. In Band 113 begleiten wir die bekannten Jedi-Ritter Qui-Gon und sein Schüler Obi-Wan.

Das schreibt Panini über das Comic

Bereits vor ihrer Begegnung mit Darth Maul hatten Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und dessen Padawan Obi-Wan Kenobi heikle Missionen zu überstehen. Unter anderem auf Ord Mantell – wo Jedi nicht willkommen sind – und in einem in Not geratenen Luxusschiff.

Inhalt

Verrat auf Ord Mantell

Baroness ist die Kanzlerin von Valorum. Sie ist nicht gut auf die Jedis zu sprechen und vor allem nicht auf Qui-Gon Jinn! Nachdem jedoch das Besatzungsschiff ihres Sohnes Baron Sando vermisst wird, bekommen die beiden den Auftrag von ihr Nachforschungen anzustellen. Diese führen geradewegs auf den Planeten Ord Mantell, auf dem auch Savripe leben. Auf dem ärmlichen und gefährlichen Planeten macht zu allem Übel auch noch ein angeblicher Jedi namens Taxer Sundown den Feuchtfarmern das Leben schwer.

Aurorient Express

Geschichte Nummer zwei ist eine Hommage an die Krimis von Agatha Christie. Hier spielen die zwei Jedi-Ritter einmal mehr die Detektive mit besonderen Kräften. Ein Schiff befindet sich im Sinkflug eines politisch freien Planeten. Es gilt die Passagiere zu retten, da der Captain nicht auf die Funkmeldungen reagiert. An Bord weiß jedoch niemand etwas von dem Sinkflug. Auf diesem Schiff der Reichen und Schönen wird schließlich noch eine Bombe gefunden und illegale Droiden vom Geschäftstypus. Diesen Fall gilt es so schnell wie möglich zu lösen.

Leben, Tod und die lebendige Macht

In dieser Kurzgeschichte sind Qui-Gon und Obi-Wan im Dschungel unterwegs. Qui-Gon erklärt seinem Padawan was es mit der lebendigen Macht auf sich hat. Der lebendigen Macht hat ein Jedi zu dienen und zu folgen. Auch müssen Dinge getan werden, bei denen ein Unwohlsein einem überkommen kann. Selbst wenn es heißen soll ein Leben zu nehmen, obwohl Jedis alle Lebewesen respektieren und das Töten vermeiden.

Aurras Gesang

Eine weitere Kurzgeschichte dreht sich um die ehemalige Jedi-Schülerin Aurra. Sie wurde einst von Hutt gefangengenommen und von den Anzati Kopfgeldjägern ausgebildet. Ein Profi, die selbst nun ihr Handwerk ausübt mit allen Tricks, Täuschungen und Schauspielerei.

Zusatz

Die vier Geschichten wurden von verschiedenen Autoren und Zeichnern verfasst. Damit bieten sie mehr als nur farbliche und stilistische Abwechslung. Die ersten zwei Geschichten schlagen eine detektivische Krimi Richtung ein, die mit einigen Intrigen gespickt ist. Während die Letzte mit unseren zwei Jedis auf den Moralkodex baut. In der letzten Handlung, in Abwesenheit der zwei Helden, erfahren wir zudem, dass die Liebe unter Attentätern einen gefährlichen Verlauf nehmen kann. Den Anfang des Comics macht die Geschichte zu den Storys, ein Charakterbogen und die Timeline. Zusammengefasst ein tolles Comic-Buch für einen entspannten Nachmittag.

Band 113: Qui-Gon und Obi-Wan

Seiten: 152

Preis: 14,99 Euro

Erschienen am 15. Januar 2021

Weitere Infos zur Comic Kollektion findet ihr auf der Webseite von Panini.

Die offizielle Star Wars Comic Kollektion gibt es schon seit fast 5 Jahren.