Cyberpunk 2077 – drei neue Videos veröffentlicht

Refused ist mit am Start! CD PROJEKT RED hat drei neue Videos zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Der Fokus der Videos liegt auf den unterschiedlichen Lebenswegen, für die sich Spieler und Spielerinnen zu Beginn entscheiden können, den zahlreichen modernen und klassischen Waffen und der Musik des Spiels.

Der Soundtrack von Refused und Co.

Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused gibt einen Einblick, wie sie zur Chrome-Rock-Band SAMURAI von Johnny Silverhand (im Spiel verkörpert von Keanu Reeves) werden. Neben Refused wurden bereits weitere Künstler und Bands bestätigt, die für Cyberpunk 2077 exklusive Stücke beigesteuert haben, darunter Run The Jewels, A$AP Rocky, Grimes und Nina Kraviz.

Das Video zu den Lebenswegen gibt einen ausführlichen Einblick in die verschiedenen Hintergrundstorys aus denen Spielerinnen und Spieler eine Geschichte für V – dem Hauptcharakter in Cyberpunk 2077 – auswählen dürfen. Jeder Pfad bietet eine eigene Einleitung und beeinflusst V‘s Erfahrungen während des gesamten Spiels.

Tools of Destruction fokussiert sich auf die unterschiedlichen Arsenale in Cyberpunk 2077. Waffen, Nahkampf und Cyberware-Bewaffnung werden demonstriert und es werden zahlreiche Wege aufgeführt, wie die Spielerinnen und Spieler diese im Kampf während ihres Abenteuers durch die gefährlichste Stadt der düsteren Zukunft nutzen können.

„Die Entstehung von SAMURAI“ geht hinter die Kulissen und zeigt, wie die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused der Chrome-Rock-Musikband aus dem Spiel, SAMURAI, Leben einhaucht. Das Video zeigt außerdem Interviews mit den Bandmitglieder und bietet Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Darstellung. Zudem hat die Band heute den neuen Song „A Like Supreme“ von SAMURAI veröffentlicht.

Noch mehr Lore

Spielerinnen und Spieler, die sich wünschen noch tiefer in die Lore von Cyberpunk 2077 einzutauchen, können jetzt „The World of Cyberpunk 2077“ bestellen, ein neues Buch, das in Kooperation mit Dark Horse Books entstanden ist.

CD PROJEKT RED Gear’s erste Cyberpunk 2077-thematisierte Figur, Traum Team Elite Response Unit, wurde ebenfalls präsentiert und kann jetzt vorbestellt werden.

Release Termin

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Ihr bekommt nicht genug von Cyberpunk 2077? Dann wird euch unser Test zum neuen Seagate Game Drive im Cyberpunk 2077 Design sicher gefallen.

Quelle: CD Projekt RED Pressemitteilung