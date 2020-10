RDNA2 Custom Designs von ASUS

Nachdem AMD diese Woche die RDNA2-Grafikkarten präsentiert hat folgen nun die ersten Custom Designs mit Big Navi. ASUS präsentierte hier insgesamt vier verschiedene Modelle der Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT Serie.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

Diese Karte bietet, gegenüber vielen anderen Modellen, eine große Besonderheit die nur selten anzutreffen ist. Als Kühllösung wird hier ein Hybridaufbau aus einer Luftkühlung und einer AiO-Wasserkühlung genutzt. Dabei übernimmt die Wasserkühlung die Temperierung des GPU-Die und der GDDR6-Speichermodule. Der 240-mm-Radiator mit optimierten 120 mm Lüftern befördert somit einen Großteil der Abwärme direkt nach draußen. Dadurch muss der auf der Karte installierte Luftkühler lediglich die Kühlung der Spannungswandler sicherstellen. Darüber hinaus erlauben die 600 mm langen Schläuche eine möglichst flexible Montage des Radiators auch in großen Gehäusen. Wie bei ROG-Strix-Karten üblich können über den FanConnect-II-Anschluss Gehäuselüfter direkt über die Grafikkarte angesteuert werden. Die Lüfter des Radiators und die Abdeckung der Karte verfügen über eine Aura-RGB-Beleuchtung.

Anschlussseitig verfügt die Grafikkarte über einen USB-C, zwei HDMI 2.1b und einen DisplayPort 1.4a.

ROG Strix RX 6800

1 of 2

Das bisher kleinste Modell der RDNA2-Serie verfügt in der Strix-Variante über einen großzügig dimensionierten 2,9-Slot-Kühlkörper. Dabei kommen drei Lüfter im geräuschoptimierten Axial-Tech-Design zum Einsatz. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen verfügen die Lüfter über mehr Rotorblätter und der mittlere Lüfter dreht zur Turbulenzminimierung in entgegengesetzter Richtung. Wie von den neuen Ampere-Grafikkarten bekannt, ist die Platine verkürzt ausgeführt. Die Lüfter der Grafikkarten leiten somit durch Lüftungsschlitze in der Backplate einen Teil der Abwärme in den Luftstrompfad des Gehäuses ab. In die seitliche Abdeckung des Kühlkörpers wurde eine großformatige Aura-RGB-Beleuchtung integriert Neben einem HDMI 2.1b Anschluss findet sich hier drei Mal DisplayPort 1.4a.

TUF Gaming RX 6800 und RX 6800 XT

1 of 2

Äußerlich identisch aufgebaut zeigen sich die TUF Gaming-Versionen auf Basis von RDNA2. Es gibt ein Modell mit dem RX 6800 und eins mit dem RX 6800 XT Chip. Auch hier ist der Kühlkörper im 2,9-Slot-Design ausgeführt. Dabei kommen, wie auf der ROG Strix RX 6800 XT, die Lüfter im Axial-Tech-Design zum Einsatz. Der Kühlkörper wird von einem Aluminiumrahmen im typischen TUF-Design eingerahmt. Die Backplate ist ebenfalls aus Aluminium gefertigt und bedeckt die Rückseite der Karte in gesamter Länge. Dabei verfügt sie aber über Lüftungsöffnungen. Denn auch hier kommt eine verkürzte Platine zum Einsatz und führt ebenfalls ein Teil der Abwärme dem Gehäuseluftstrom zu. Eine Aura-RGB-Beleuchtung ist auch vorhanden. Anschlussseitig verfügen beide Karten über einmal HDMI 2.1b und dreimal DisplayPort 1.4a.

Preise und Verfügbarkeit

ASUS macht selber keine Angaben zum Preis der RDNA2 Custom Designs und ob die Karten zum Release-Termin verfügbar sind.

Quelle: Asus Pressemitteilung