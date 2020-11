Überhitzt und qualmt die Xbox Series X?

Pünktlich zum heutigen Release der Xbox Series X berichten online einige Nutzer über diverse Probleme mit der neuen Konsole. Inwiefern es sich hier um reale Probleme handelt, oder ob Trolle unterwegs sind, muss ich in den nächsten Tagen zeigen. Erste (mögliche) Fakes sind hier schon aufgefallen.

Überhitzende und rauchende Konsolen?

Auf Twitter und YouTube finden sich aktuell einige Videos die eine angeblich überhitzende Xbox Series X zeigen. Dabei beginnt die Konsole stark zu qualmen. Bei diesen Videos scheint es sich allerdings um Fakes zu handeln. Der Twitter-User @mraftw demonstriert wie diese Videos vermutlich erstellt wurden. Fährt der Nutzer die Konsole in den Standby-Modus laufen weiterhin die Lüfter. Wenn man in diesem Moment, z.B. mit einer E-Zigarette, Qualm in die Xbox einleitet ergibt sich der in den anderen Videos gezeigte Effekt.

Probleme mit dem Laufwerk?

Auch zum Laufwerk gibt es einige Videos zu Problemen. So veröffentlichte der Twitter-User @RWillows ein Video in dem starke Störgeräusche des Laufwerks zu hören sind. Dabei handelt es sich um ein durchgehend klackerndes Geräusch. Andere Videos zeigen Problem mit dem Einzug der Spiele-Discs.

Generell gilt für die hier genannten Probleme mit der Xbox Series X das man immer vorsichtig sein muss was in den sozialen Netzwerken zu diesem Thema gepostet wird. Durch die ganzen Retweets und geteilten Beiträge ist e schwierig den Überblick zu behalten wie viele der Posts nicht immer dieselbe Konsole zeigen. Ebenfalls ist grade ein Release neuer Hardware auch immer ein gefundenes Fressen für Trolle.

