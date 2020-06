PS5 Reveal Event

Am 11. Juni um 22 Uhr ist es endlich soweit! Sony wird die neue PS5 ankündigen. Ob uns dabei auch neue Spiele gezeigt werden? Wird das neue Design vorgestellt?

Seit Mai wissen wir schon, wie der neue Controller der PS5 aussehen wird. Sony hatte das Reveal Event vom 4. Juni aufgrund der Ereignisse in den USA verschoben.

Was soll gezeigt werden?

Erste Infos zu dem Event kann man bereits dem deutschsprachigen playstation.blog entnehmen.

„[…] dass wir euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet.“

Hauptsächlich wird es also Spiele gehen, die zum Launch der NextGen-Konsole erscheinen werden. Ob Sony den Preis der neuen Konsole und den Release Termin ankündigt, ist unklar. Sony muss aber einen Schritt in diese Richtung gehen, damit sich die Kunden auf das Weihnachtsgeschäft einstellen können.

Sony könnte mit dem Event die Weichen für die Zukunft ihrer Konsole stellen und damit auch eine Ansage gegenüber Microsoft tätigen. Microsoft wird mit der XBox Series X auch zum Weihnachtsgeschäft einsteigen.

Man kann definitiv gespannt sein, was Sony vorstellen wird am morgigen Abend. Losgehen wird der Stream um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Verfolgen kann man ihn auf Youtube oder Twitch.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020