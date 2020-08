Prime Gaming – Neuer Name für Twitch Prime

Prime Gaming soll zukünftig den Namen Twitch Prime ablösen. Dies berichtet der eSport Journalist Rod Breslau auf Twitter. In einem Tweet schrieb er, dass der neue Name so besser zu den weiteren Amazon Dienstleistungen passt.

> Unsere tollen Gewinnspiele zu unserem Geburtstag.

Der neue Name Prime Gaming soll Irritationen verhindern und passt besser zu Prime Video und Prime Music, welche zum Komplettpaket von Amazon Prime gehören. Die Änderung des Markennamens hat keinen Einfluss auf die Vorzüge als Mitglied. Auch zukünftig bekommen die Nutzer auf Twitch jeden Monat ein gratis Abo, gratis Spiele und gratis DLCs!

Twitch and Amazon will be rebranding Twitch Prime to Prime Gaming to „make it clearer“ to members, in line with other Amazon products such as Prime Music and Prime Video, according to documents i’ve received from sources pic.twitter.com/AVU2qRerbg

— Rod Breslau (@Slasher) August 10, 2020