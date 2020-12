Premium-Pokéball-Replikate erscheinen im Verlauf 2021

Die The Pokémon Company International und The Wand Company gaben ihre Zusammenarbeit bekannt, um die allererste Reihe von druckgegossenen Pokéball-Replikaten auf den Markt zu bringen. Fans erhalten die einzigartige Möglichkeit, erstklassige Nachbildungen der ikonischen Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle und Premierbälle zu sammeln. Diese erscheinen im Verlauf des Jahres 2021.

Premium-Pokéball-Replikate für Sammler

Die Tasten der Premium-Pokéball-Replikate leuchten dank Näherungssensoren-Technologie, sobald eine Bewegung wahrgenommen wird. Mit Drücken der Taste wird die Farbe des Lichts geändert oder es beginnt eine Beleuchtungssequenz zum Pokémon-Fangen. Die Nachbildungen sind ideal für Sammler und kommen mit einem Schaukasten. Authentifiziert durch ein einzigartig nummeriertes Hologramm und mit einem aufpolierten Edelstahlring zum Schutz und zur perfekten Präsentation des Produkts. Fans dürfen sich beim Öffnen des Schaukastens über verschiedenfarbige Lichter freuen, die von einem berührungsempfindlichen Metallgehäuse am Schaukasten gesteuert werden.

„Der Pokéball ist ein ikonischer Teil des Pokémon-Franchise, und wir freuen uns sehr, mit The Wand Company zusammenzuarbeiten, um den Pokéball als qualitativ hochwertiges Sammlerstück für unsere Fans nachzubilden.“ „The Wand Company ist bekannt für innovative Designs sowie die Produktion auf Weltklasseniveau, und sie ist deshalb der perfekte Partner, um diese Vision ins Leben zu rufen.“ – so Amy Sachtleben, Direktorin für Lizenzierung bei The Pokémon Company International.

„An solch einem ikonischen Produkt wie Pokémon zu arbeiten, ist die Erfüllung eines Lebenstraums für das Team von The Wand Company.“ „Es war bisher eine aufregende Entwicklung, und wir freuen uns schon darauf, unseren wunderschönen Pokéball Fans auf der ganzen Welt vorzustellen.“ – so Chris Barnardo, Geschäftsführer von The Wand Company.

Vorstellung auf der Macy’s Thanksgiving Day Parade

Der Höhepunkt der Macy’s Thanksgiving Day Parade war die Vorstellung der Premium-Pokéball-Replikate während des Pokémon-Auftritts. Von tanzenden Pikachus begleitet, hob ein Trainer den Pokéball triumphierend in die Höhe, sodass ihn Millionen von Fans auf der ganzen Welt sehen konnten. Dieser Ball ist ab heute vorbestellbar.

> Pokémon feiert seinen 25. Geburtstag!

Das Produkt ist als erste Veröffentlichung der Reihe ab heute auf Amazon und bei anderen teilnehmenden Einzelhändlern weltweit vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt am Pokémon Day am 27. Februar 2021. Produkte werden bei Sideshow.com, Zavvi, Forbidden Planet, Yellow Octopus sowie weiteren Einzelhändlern erhältlich sein.

Ein Vorstell-Video zu den Premium-Pokéball-Replikaten.



Quelle: Pokémon PM