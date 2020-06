Pokémon Smile – Neue App für jüngere Kinder

Mit Pokémon Smile erweitert sich das Angebot an Apps für jüngere Kinder. So integriert sich die Welt der Pokémon in die alltägliche Aufgabe des Zähneputzens ein. Die App stellt für die Marke Pokémon ein einzigartiges neues Erlebnis auf Mobilgeräten dar. Durch sie soll das Zähneputzen Spaß machen und die Kinder dazu ermutigen, eine gute Zahnhygiene zu entwickeln. Pokémon Smile ist ab heute kostenlos im App Store und bei Google Play zum Download verfügbar. Hier geht es zur Homepage.

Das steckt hinter der App

Pokémon Smile verwendet die Kamera des Mobilgeräts, um die Bewegungen der Spieler beim Zähneputzen zu erfassen. Wenn Spieler ihre Zähne gründlich putzen, können sie die im Spiel abgebildeten Karies verursachenden Bakterien besiegen und anschließend Pokémon fangen. Das Spiel wird Nutzer durch den Vorgang des Zähneputzens leiten, sodass jedes Spielen dabei helfen kann, alle Bereiche des Mundes zu putzen.

Eltern können einstellen, bis zu dreimal täglich eine Benachrichtigung von Pokémon Smile zu erhalten. Die App erinnert daran, dass es für die Kinder Zeit zum Zähneputzen ist. Zudem ist auch die Dauer jedes Zähneputzens auf zwischen eine bis drei Minuten einstellbar, um den verschiedenen Bedürfnissen von Kindern unterschiedlichen Alters gerecht zu werden. Die App soll Nutzer dazu ermutigen, das Spiel regelmäßig zu spielen, damit sie sich so langsam eine gründliche Zahnhygiene angewöhnen. Spieler können sich immer auf das Zähneputzen freuen, da sie mehr als 100 Pokémon-Arten fangen und so ihren Pokédex in der App vervollständigen können. Zudem können sie im Spiel lustige, dekorative Kopfbedeckungen sammeln, die sie dann während des Zähneputzens virtuell tragen können.

> Neues kostenloses Poké-Spiel.

Der Trailer zu Pokémon Smile.



Quelle: Pokémon PM