Pokémon Presents – Präsentation zum 25-jährigen Jubiläum

Heute um 16:00 Uhr zeigt Pokémon auf dem offiziellen YouTube-Kanal eine Videopräsentation von Pokémon Presents. Fans können sich auf etwa 20 Minuten voller Neuigkeiten zu den kleinen Monstern freuen.

Pokémon Presents Line-Up

Außerdem hat Post Malone in Erwartung des virtuellen Konzerts zum Pokémon Day am Sonntag, den 28. Februar, ein Cover des Superhits „Only Wanna Be with You“ aus dem Jahr 1995 von Hootie and the Blowfish veröffentlicht. Dazu der passende Zusatz „Pokémon 25 Version“ im Titel. Das Original war zuletzt vor 25 Jahren in den Charts. Der Song wird im Rahmen von Posts Headliner-Auftritt im virtuellen Konzert zum Pokémon Day zu hören sein. Pünktlich am 28. Februar um 01:00 Uhr beginnt die kostenlose Show auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen sowie auf der Internetseite zum 25. Jubiläum. Fans können sich die Wartezeit bis zum Konzert bereits jetzt mit Posts neuem Song unter diesem Link verkürzen.

Zusätzlich zu diesen aufregenden Neuigkeiten erhalten Trainer ab heute ein besonderes Pikachu für die Videospiele „Schwert und Schild“. Hierfür wird lediglich ein spezielles Passwort benötigt. Trainer erhalten das Passwort über den E-Mail-Newsletter von Pokémon, für den sie sich auf den offiziellen Social Media-Konten sowie auf der Internetseite zum 25. Jubiläum und auf Pokemon.de anmelden können. Im Einklang mit dem musikalischen Thema der diesjährigen Feierlichkeiten zu 25. Geburtstag beherrscht dieses Pikachu die Attacke Gesang, die es normalerweise nicht erlernen kann.

Der Trailer zur Show von Post Malone.



Quelle: Pokémon PM