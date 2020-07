Playstation Plus August 2020 u.A. mit Call of Duty

Der neue Monat bringt für Besitzer eines Playstation Plus Abos auch immer neue kostenlose Spiele mit sich. Im August wartet u.A. Call of Duty auf euch.

Sony hat die beiden Gratisspiele für August 2020 bekannt gegeben. Diese sind Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered und das deutlich weniger bekannte Fall Guys: Ultimate Knockout. Letzteres Game ist ein Battle Royal mit Parcours-Elementen.

Während Call of Duty: MW2 Remastered bereits ab dem 28. Juli zum Download parat steht, erscheint Fall Guys ein paar Tage später am 4. August. Bis dahin habt ihr dann auch noch die Gelegenheit, euch die Spiele vom Juli zu sichern. Diese sind Rise of the Tomb Raider , Erica und NBA 2K20.

Zur Aktionsseite im Playstation Store gelangt ihr über diesen Link.