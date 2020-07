PlayStation Indies – 9 Spiele angekündigt

Sony sieht einen immer größeren Markt für Indie-Spiele und möchte daher diesen weiter fördern. Aus diesem Grund wurde ein neues Format für Playstation 4 und Playstation 5 ins Leben gerufen, die PlayStation Indies.

Gerade durch die anhaltende Corona-Kriese sind sehr viele Spielestudios gezwungen, die Budgets für AAA-Spiele nach unten zu schrauben. Selbst große Publisher zögern derzeit, all zu viel Geld in einzelne Spiele zu pumpen und damit große Risiken einzugehen. Genau hier kommen kleinere Indie-Studios ins Rennen, die oft mit wenig Budget zauberhafte und kreative Spiele auf die Beine stellen. Shuhei Yoshida von Sony betont, dass man schon immer offen für neue Konzepte war, wie etwa Little Big Planet oder PaRappa the Rapper zeigten. Daher freue man sich auf viele Überraschungen.

Im Rahmen dieser Ankündigung schaffte Sony gleich auch Fakten und stellte 9 neue Indies vor. Die Videos zu den einzelnen Spielen könnt ihr euch hier ansehen. Aus der Liste der PlayStation Indies stach uns direkt Worms Rumble ins Auge, aber auch die anderen Spiele lassen aufhorchen!



















