Physischer Release von Ori-Games mit großer Spendenaktion

Zocken und dabei gutes tun, das klingt doch nach einer guten Idee. Genau das ist jetzt möglich mit dem Erscheinen der beiden Ori-Spiele in physischer Form.

Zur Feier der physischen Veröffentlichungen der preisgekrönten Titel Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps für Nintendo Switch, die ab heute weltweit erhältlich sind, hat sich iam8bit mit dem Entwicklerstudio Moon Studios und Vertriebspartner Skybound Games zusammengetan, um Rainforest Trust zu unterstützen. iam8bit beginnt die große Spendenaktion mit einer Basisspende in Höhe von 25.000 US-Dollar, um bei der Rettung der am stärksten bedrohten Tropenwälder und dem Schutz bedrohter Wildtiere zu helfen. Darüber hinaus werden 5% aller Verkäufe für Nintendo Switch und Direktverkäufe über iam8bit vom 8. bis 13. Dezember ebenfalls an Rainforest Trust gehen, um Millionen Hektar tropischer Lebensräume zu erhalten und schützen.

Wie die Spenden funktionieren:

Zwischen dem 8. und 13. Dezember wird iam8bit automatisch Spenden im Namen der Fans tätigen, unabhängig von der Region. Fans können auf drei Arten teilnehmen: