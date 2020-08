Outriders – Neue Klasse Technomant im Video

Der kommende RPG-Shooter Outriders enthüllt nach und nach alle spielbaren Klassen. In einem neuen Video wird uns nun die Klasse Technomant vorgestellt. Zusammen mit seinen Kameraden, einem Verwüster und einem Pyromanten, tritt er in einer intensiven Schützengraben-Schlacht an. Einem perfekten Beispiel für die zahlreichen herausfordernden Koop-Schlachten, die Spieler ausfechten werden.

Outriders bietet eine spektakuläre RPG-Shooter-Erfahrung mit frei kombinierbaren Waffen und Kräften, die den Spieler auf dem Schlachtfeld in einen gottgleichen Helden verwandeln. Dabei muss man seinen eigenen Spielstil finden und die Synergien der Skills, Klassen-Builds und Ausrüstung meistern.

„Der Technomant ist eine spannende und flexible Klasse, die nicht nur in unterstützender Funktion mit einem Schwerpunkt auf Gegnerkontrolle, sondern auch als mächtiger Schadensverursacher mit schweren Waffen eingesetzt werden kann. Er stellt eine Bereicherung für jedes Team dar“, so Bartek Kmita, künstlerischer Leiter bei People Can Fly. „Der Koop-Modus ist eine intensive und herausfordernde Erfahrung, die ganz verschiedene Team-Synergien und Kräfte-Kombinationen ermöglicht. Die Spieler müssen ihre Teamtaktiken wirklich beherrschen, um die härtesten Herausforderungen des Spiels bewältigen zu können.“

Outriders von Square Enix erscheint Ende 2020 für PC, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4 und Playstation 5. Vorbesteller bekommen das „Hell’s Rangers Content Pack“ mit zusätzlichen Ausrüstungssets, Waffen und Truck-Modifikationen.