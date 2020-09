OS-Nutrition UBER – Booster – Erfahrungsbericht

Einleitung:..

Zocken ist schon lange nicht mehr nur noch ein Hobby. Viele betreiben dies als Sport, genau genommen als eSport. Auch hier muss man trainieren und seine Leistungsfähigkeit steigern, damit man besser wird und die Überhand in einem Match behält. Doch was ist, wenn man doch mal eine kleine Downphase hat, aber weiterzocken muss, weil man mitten in einem Turnier steckt? Hier gibt es viele Methoden und Möglichkeiten sich auf legalen Weg zu pushen. eSport Booster sind aktuell schwer im kommen und es gibt eine Vielzahl an Herstellern, die um die Gunst der Spieler kämpft. Wir durften für euch die drei Sorten von OS-Nutrition testen und wollen euch nun unseren Erfahrungsbericht näher bringen.

OS-Nutrition:..

Wer im Bereich der Gaming Supplements, speziell Pre Gaming Drinks, unterwegs ist, der hat vermutlich schon mal von unserem UBER gehört. Mit einer durchdachten Zusammensetzung u.a. aus mikroverkapseltem Koffein, Citicolin, Taurin, N-Acetyl-L-Tyrosin usw. ist er bei Spielern, die gern beim Gaming Booster eine ideale Wahl. Wir legen großen Wert auf eine höchstmögliche Rohstoff-Qualität und verwenden kein Acelsufam K oder Aspartam. Dennoch oder gerade deswegen schmeckt der UBER so gut!

Seit 2019 haben wir auch den UBER als spezielles Produkt für Gamer im Sortiment.Mit einem speziellen, mikroverkapselten Koffein (NEWCAFF) und vielen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Energydrinks ist UBER ein echter Meilenstein im Bereich der Drinks für Gamer.

Bring dein Gaming aufs Premium Level!

35 Portionen pro DOSE

3 LECKERE SORTEN!

Mikroverkapseltes Koffein NEWCAFF

Nur 0,2 GRAMM Zucker / 15 KCAL PRO Portion

Hergestellt in Deutschland

WAS MACHT UBER BESONDERS?

Was UBER ganz besonders auszeichnet ist das mikroverkapselte Koffein NewCAFF. Dieses hat den Vorteil, dass es nach und nach freigesetzt wird und nicht vollständig unmittelbar nach der Einnahme.

Die zeitversetzte Freisetzung sorgt dafür, dass die Wirkung des Koffeins sich über einen längeren Zeitraum verteilt. Bei einer direkt Freisetzung der 200mg Koffein hätte man eine starke Koffeinwirkung zu Beginn, die relativ schnell wieder abflacht. Beim Gaming möchte man ja aber über einen längeren Zeitraum fit sein, um auch im Lategame noch auf dem höchstmöglichen Level zu sein.

Außerdem sind natürlich noch weitere, sinnvoll dosierte Inhaltsstoffe dabei. Dazu zählen Citicolin, N-Acetyl-L-Tyrosin und Panax Ginseng Extrakt.

EIN LEVEL WEITER!

Bei unserem UBER handelt es sich um ein Pre Gaming Produkt, das speziell auf Gamer zugeschnitten ist. Wer beim Gaming – gerade bei längeren Sessions – müder wird und bei dem die Konzentration (logischerweise) nachlässt, der greift oft zu Kaffee oder Energy Drinks. Durch das enthaltene Koffein wird man zwar etwas wacher und gewinnt ein wenig an Fokus, jedoch hat man auch Nachteile wie z. B. eine erhöhte Aufnahme an Zucker zu verkraften.

Der UBER beinhaltet ein spezielles, mikroverkapseltes Koffein, welches nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach freigesetzt wird. Bei vielen anderen Pre Gaming Produkten hört es nach Koffein und Taurin fast schon auf, was die Liste der aktiven Inhaltsstoffe angeht. Nicht so beim UBER! Hier trennt sich dann endgültig die Spreu vom Weizen – mit N-Acetyl-L-Tyrosin, Citicolin, Cholinbitartrat und Panax Ginseng Extrakt bietet er eine durchdachte Zusammensetzung, die den UBER definitiv ins Premium Segment unter den Pre Gaming Produkten einordnen.

Unboxing und Geschmackstest:..



Sorten:..

Der Hersteller OS-Nutrition bietet mit seinem Pre Gaming Booster aktuell drei verschiedene Sorten an. Jede der drei Sorten kommt in einer klassischen schwarzen 210 g Kunststoff Tube beim Käufer an. UBER gibt es in den Geschmacksrichtungen Energy Drink, Waldmeister und Pfirsich-Eistee. Probiersets bietet der Hersteller OS-Nutrition aktuell leider nicht an. Ob sich dies in Zukunft ändern wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber wir werden dies Mal an den Hersteller weitergeben.

Wir haben also drei Sorten zugeschickt bekommen und haben diese für euch ganze zwei Wochen lang getestet, um uns ein besseres Bild von dem Booster verschaffen zu können. Es hätte nichts gebracht, den Booster nur einen Tag zu testen, um dann ein Fazit rauszuhauen.

Kommen wir noch zum Geschmack der drei Sorten.

Energy-Drink: Der Geschmack Energy-Drink schmeckt typisch und klassisch wie ein normaler Energy-Drink, naja jedenfalls mit ein wenig Fantasie, denn Fakt ist, am Ende schmeckt jeder Energy anders, daher muss man hier fairerweise sagen, dass man sich das ein wenig in die richtige Richtung denken muss. Aber es kommt schon sehr nah ran an den Geschmack eines Energy-Drinks. Aber es schmeckt nicht wie ein Red Bull, Rockstar oder Monster Energy. Es wird aber sicherlich einen Hersteller da draußen geben, bei dem der Gaming Booster wie die Faust aufs Auge passt.

Pfirsich-Eistee: Ja das Thema mit dem Pfirsich-Eistee hatten wir schon bei einem anderen Hersteller. Sicherlich schmeckt auch dieser Booster, keine Frage, auch kommt die Pfirsich Note durch, doch an den klassischen Eistee-Pfirisch Geschmack musste ich hier im ersten Moment leider nicht denken. Aber auch hier muss man wieder erwähnen, Geschmäcker sind verschieden, so wird es da draußen auch Käufer geben, die da anderer Meinung sein werden. Für mein persönliches Empfinden ist es Pfirsisch, aber eben nicht wie man es vom Eistee her kennt. Trotzdem schmeckt der Booster sehr gut.

Waldmeister: UFF, Waldmeister ist schon nicht für schwache Nerven, denn der Geschmack hat es faustdick hinter den Ohren. Ich habe nun schon einige Booster durchprobiert und keiner war so intensiv wie der Waldmeister-Geschmack von UBER. Eine förmliche Geschmacksexplosion, die seines gleichen sucht. Ich hatte im Video ja erwähnt, dass ich Waldmeister noch mal mit ein wenig mehr Wasser testen werde, dies habe ich natürlich auch gemacht und muss sagen, einer der leckersten Booster vom Geschmack überhaupt. 350 ml ist meiner Meinung nach die perfekte Wassermenge nicht zu intensiv und man hat keinen leichten bitteren Nachgeschmack mehr. Ein sehr leckerer Booster, bitte mehr davon. 😛

Anwendung:..

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge von 6 g Pulver darf nicht überschritten werden! Enthält Zucker, Süßungsmittel und Koffein (200 mg Koffein pro Tagesdosis). Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (200 mg / Portion). Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Der Hersteller OS-Nutrition empfiehlt, die 6 g Portion mit 250 ml Wasser anzureichen. Dann soll man das Ganze gut im passenden Shaker schütteln. Geschüttelt nicht gerührt. Wir können euch nur raten, wirklich einen Shaker zu verwenden, denn wie man im Video sieht, löst sich das Pulver in einer Tasse sehr schlecht auf. Umgekippt in den Shaker, kurz geschüttelt und schon war das Pulver im Nuh aufgelöst.

Den Pre Gaming Booster UBER von OS-Nutrition solltet ihr circa 15-30 Minuten vor dem Gaming trinken. Damit seid ihr direkt im Fokus und habt eventuell das Match eures Lebens.

Gamingerfahrung mit OS-Nutrition:..

Wir haben von jeder der drei Sorten eine 210g Tube zugeschickt bekommen und konnten UBER nun knapp zwei Wochen ausführlich testen. Immer wenn ein Spiel auf dem Plan stand, wo man einfach nur performen wollte, aber vom alltäglichen Tag schon ein wenig down war, bot es sich ja an, sich mal einen 6g Shot anzumischen. Auch wenn man eigentlich fit genug war, haben wir uns einen Drink zubereitet, um einfach zu schauen, ob man wirklich einen effektiven Boost mit UBER erlebt.

Was wir mit Sicherheit sagen können, ja mit UBER erlebt man einen Energieschub, der je nach Wassermenge auch schon recht ordentlich ist. Hier hat man mehr Fokus auf das Spiel und kann seinen Skill zum besten geben. Das eine Tagesdosis von 6g auch für nahezu den ganzen Tag reichen soll, würde ich persönlich nun nicht so empfinden. Aber es hält länger als ein üblicher Energy Drink und ist dabei auch noch gesünder. Doch auch der finanzielle Aspekt spricht für einen Booster wie der von UBER.

Eine 210 g Dose a 6 g reicht für 35 Portionen. Bei einem Preis von 34,35 Euro zahlt ihr also pro Portion vom UBER Booster nur knapp 1 Euro. Wenn man nun mal schaut, was eine Dose Rockstar oder Monster Energy bei einem regulären Preis kostet, ist dies schon ein kleiner Vorteil von UBER. Man darf an dieser Stelle nämlich nicht vergessen, dass man UBER auf 250 ml rechnet und eine Dose Energy in der Regel 500 ml hat. Wenn man so rechnet, sind die Kosten nahezu identisch, doch der Vorteil liegt ganz klar bei einem Produkt wie UBER, denn 0,3 Gramm Zucker sind einfach unschlagbar. Da kommt kein Energy Drink der Welt ran. Auch der Verzicht auf Aspartam sollte hier positiv erwähnt werden.

Wollt ihr euch also boosten vor einer Zocker-Session können wir UBER in jedem Fall empfehlen.