Nintendo, Playstation und Xbox gemeinsam für mehr Benutzersicherheit

Es gibt einen gemeinsamen Beschluss der Teams Rot, Blau und Grün. Dieser Zusammenschluss aus Xbox, Playstation und Nintendo möchte das Spielerlebnis aller Gamer:innen positiver und sicherer gestalten. Man erhofft sich dadurch ein Zunahme des gegenseitigen Respekts aller Altersgruppen.

Gerade in social media sind Konsolenkriege nach wie vor genauso albern wie präsent. Im Gegensatz zu den kindischen Anfeindungen mancher User machen die großen Drei jetzt gemeinsame Sache. Das geplante Modell beruht auf den drei Säulen neue Technologien, unterstützende Community und qualifiziertes Fachpersonal. Eine Bündelung gemeinsamer Kräfte eben, um nach Lösungen für mehr Benutzersicherheit zu sorgen.

Konkret sieht es wie folgt aus:

Prävention

Wir ermöglichen den Spielern, ihr Gaming-Erlebnis individuell anzupassen. Dabei geben wir Eltern die nötigen Informationen und Hilfsmittel an die Hand, damit sie angemessene Gaming-Erlebnisse für ihre Kinder schaffen können.

Wir wissen, dass sinnvolle Sicherheitsfunktionen benutzerfreundlich sein müssen. Um möglichst viele Spieler und Eltern zu erreichen, informieren wir über verfügbare Sicherheitstools auf unseren Plattformen, Support-Kanälen und Websites sowie im Einzelhandel.

Wir informieren Eltern und Spieler fortlaufend über unsere Verhaltensrichtlinien, Nutzungsbedingungen und Durchsetzungspraktiken.

Wir investieren in Technologie, die uns dabei helfen soll, unangemessenen Verhaltensweisen und Inhalten präventiv entgegenzuwirken, noch bevor Spielern Schaden zugefügt wird.

Partnerschaft

Innerhalb der Gaming-Branche ist das Engagement für Sicherheit von zentraler Bedeutung. Wir sind davon überzeugt, dass es der Videospielindustrie und allen Spielern zugutekommt, wenn wir die Möglichkeit zur Zusammenarbeit nutzen, um ein sichereres Gaming-Erlebnis zu schaffen.

Zusammen mit Branchenverbänden, Mitgliedern und Experten der Gaming-Szene sowie Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden entwickeln und erweitern wir Maßnahmen zur Online-Sicherheit.

Zum Wohl der Branche versprechen wir, gemeinsame Forschung zu betreiben.

Wir glauben daran, dass jede Form von Hass und Belästigung oder Ausbeutung jüngerer Spieler im Gaming keinen Platz hat. Wir arbeiten eng mit unserer Community zusammen, um ein sicheres Spielverhalten zu fördern, und ermutigen die Nutzung von Meldefunktionen, um unangemessene Handlungen sofort zu melden.

Wir arbeiten mit Bewertungsagenturen wie ESRB und PEGI zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Spiele entsprechend der angemessenen Zielgruppe bewertet werden.

Verantwortung

Wir machen es Spielern leicht, Verstöße gegen unsere Verhaltensregeln zu melden. Neben dem Entfernen von Inhalten ergreifen wir zudem die angemessenen Maßnahmen gegen Verstöße – unter anderem können Spieler aufgrund von Fehlverhalten von der Nutzung unserer Dienste ausgeschlossen werden.

Wir befolgen alle örtlich geltenden Gesetze und reagieren auf alle rechtlichen Aufforderungen der Strafverfolgung. Wir informieren umgehend, wenn wir gesetzwidriges Verhalten beobachten oder glauben, dass einem Spieler unmittelbare Gefahr droht.

Wir informieren transparent über unsere Regeln und stellen sicher, dass gemeldete Spieler die Bedingungen für die weitere Nutzung unserer Plattformen verstehen.

Dem Aufruf sollen sich möglichst noch weitere Hersteller und Plattformen anschließen, da letztlich alle und die gesamte Gaming-Branche davon profitieren können. Gerade Microsoft zeigt sich in diesem Zusammenhang bereits als Vorreiter, in dem man Cloud-Gaming für iOS und Android ermöglicht. Dem Denken in den eigenen Plattform-Grenzen scheint es also an den Kragen zu gehen.

→ vollständiger Blogeintrag bei Microsoft