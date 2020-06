Ninjala – Launchtrailer zum Free-to-Play-Titel für die Switch

In wenigen Tagen, am 24. Juni, erscheint GungHos neuer Titel Ninjala für die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich um ein buntes Free-to-Play-Game im Splatoon-Stil. Während Spieler sich gratis durch den Team- und Jeder-gegen-jeden-Modus kämpfen dürfen, können sie die Story-Kampagne kostenpflichtig dazu erwerben.

Ninjala-Kaugummis für maximalen Kampfgeist?

Natürlich dürfen in einem actionreichen Shooter auch Power-ups nicht fehlen. Diese gibt es in Ninjala in Form klebriger Kaugummis, wie in der Backstory erklärt wird:

Wir befinden uns im Jahr 20XX. Die Ninjas, die einst die Geschichte von Japan bestimmten, verstreuten sich während der Meiji-Restauration im ganzen Land. Als sich die Ninjas mit anderen Klans vermischten, wurde ihre Blutlinie immer dünner, bis sie allmählich aus dem Blickfeld verschwanden. Die Nachkommen der Ninja-Klans gründeten mit der Intention, ihr Erbe zu bewahren, die WNA (World Ninja Association) in der Hoffnung, ihr Vermächtnis weiterzutragen. Und so gelang es der WNA, Ninja-Kaugummi zu entwickeln, eine Substanz, die die Stärke der Shinobi hervorbringen konnte. Allerdings erfordert die Herstellung des machtvollsten Ninja-Kaugummis die stärkste Ninja-DNS. Und so kam es, dass das Ninjala-Turnier abgehalten wurde, um die mächtigsten aller Ninjas ausfindig zu machen…

Mehr Infos und Bilder findet ihr auf der offiziellen Website. Im Folgenden präsentieren wir außerdem den Launchtrailer: