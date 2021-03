Nigate Tale – Gameplay Trailer zeigt das Kampfsystem

Das chinesische Entwicklerstudio Hermit Game zeigt heute in einem neuen Gameplay Trailer das Kampfsystem ihres Dungeon Crawlers Nigate Tale. Das Spiel durchläuft momentan einen Spieltest auf Steam und ist dort anschließend im Early Access erhältlich.

Bei Nigate Tale handelt es sich um ein Dungeon RPG im Isekai Stil. Wem das nichts sagt – als Isekai bezeichnet man üblicherweise Animes, in denen ein „normaler“ Mensch aus der echten Welt in eine Fantasy-Welt teleportiert, wiedergeboren oder auf andere Art transportiert wird. In dem Spiel schlüpft man in die Rolle von Roy, der sowohl selbst kämpft als auch monsterähnliche Frauen beschwört. Ziel ist es, aus dem unbekannten Schloss auszubrechen, in dem Roy sich eines Tages plötzlich wiederfindet. Doch in jedem Raum lauern weitere Gefahren!

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen: