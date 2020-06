Neuer Gameplay-Trailer für Taktik-RPG Dungeon of Naheulbeuk mit Intro von Felicia Day veröffentlicht

Entwickler Artefacts Studio und Publisher Dear Villagers (ScourgeBringer, Recompile) haben heute einen neuen Gameplay-Trailer für The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos veröffentlicht. Außerdem hat das Video ein Intro von Felicia Day (Geek & Sundry, Buffy – Im Bann der Dämonen), die die Voice-Cast des Titels aufgeführt. Der Titel erscheint 2020 für Steam.



Das Spiel ist ein ausgefallenes taktisches RPG und bietet verschiedene Elemente. Voller Charme, Humor und Chaos hat Eurogamer es als “ein niedliches XCOM-alike” beschrieben. Eine Truppe aus ungleichen Helden erlebt im Titel ein Abenteuer, dabei lässt es die verrückteste D&D-Kampagne alt aussehen.

Quelle: PM