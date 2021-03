Neue Map für Among Us

Für das Hypespiel Among Us ist ein Gameplay Trailer für die neue Map Airship erschienen. Nach Monaten gibt es nun endlich Nachschub für Among Us. Die Map bringt mit einigen Änderungen neuen Wind in das Spielgeschehen. Es wird nun Abkürzungen innerhalb der Map für Crewmates geben. Im Trailer gezeigt wird eine Plattform, welche über einen Abgrund führt. Allerdings scheint man Pech zu haben, wenn man auf der falschen Seite steht, da man die Plattform nicht zu sich rufen kann.

Eine weitere Neuerung ist die Wahl von verschiedenen Startpunkten nach einem Meeting. Das bringt nochmal eine weitere taktische Komponente ins Spiel, da nun nicht mehr alle am gleichen Punkt starten. Wie zu erwarten gibt es auch neue Tasks für Crewmates, wie zum Beispiel das Säubern eines eines Kristalls. Die Map wird offiziell am 31.03.2021 für iOS, Android, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Quelle: InnerSloth