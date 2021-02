Neue Halo 3 Map – Nachschub nach über 10 Jahren

Demnächst ist eine neue Halo 3 Map für Halo: The Master Chief Collection Besitzer spielbar. Damit ist sie der erste Content Nachschub für den Titel nach über 10 Jahren. Die Karte kommt nicht von ungefähr. Aus den Archiven des eingestampften Multiplayer Ablegers Halo Online fischte 343 Industries jene heraus.

Neue Halo 3 Map in wenigen Tagen spielbar!

Im Frühjahr 2015 haben wir bereits über Halo Online berichtet. Das Game entstand durch die Zusammenarbeit zwischen Saber Interactive und Innova Systems. Nach einer kurzen geschlossenen Beta-Phase in Russland gab Microsoft die Einstampfung bekannt. Der Mehrspieler-Shooter war zu seiner Zeit über die Plattform 4game zugänglich.

Eine Karte, die in den Archiven von Halo Online zu finden war, aber in der Beta-Phase nie spielbar, kommt nun in den Map-Pool von Halo 3 in der Master Chief Collection. Das verdanken wir den Fans, die sich Content aus dem Spartans Ableger von Saber Interactive zurückwünschten. Als das Projekt eingestampft wurde, arbeiteten viele Nutzer daran, das Spiel für alle zugänglich zu machen. Dagegen währte sich jedoch Microsoft.

Die Karte ist für alle MCC-Spieler mit Beta-Status ab dem 18. Februar 2021 spielbar.

Trailer zur kompletten Saga in einem Spiel.



Quelle: Kotaku / Halo Waypoint