Neue 40k Starterboxen

Indomitus war keine, doch nun sollen Einsteiger eine Chance bekommen. Mit den neuen 40k Starterboxen will Games Workshop (GW) nun Anfängern einen Einstieg ermöglichen und bietet dabei einige Figuren und Einstiegsmissionen mit Regelwerk an. Taugt es was und ist es das Geld wirklich wert?

Drei Level der neuen 40k Starterboxen

Für einen Anfänger ist es immer schwer in ein neues Hobby einzusteigen. Alleine ist es gleich noch schwerer. Ein Hobby mit riesiger Auswahl und einem, mehr oder weniger, komplexem Regelwerk, macht es nicht gerade noch leichter. GW will hier dem blutigem Anfänger eine Möglichkeit bieten, auf angenehme Weise in das Hobby zu starten. Dafür bekommen wir drei verschiedene Optionen, die sich grundsätzlich vom Umfang her unterscheiden.

Option 1: Der Zögerling (Recruit Edition 39€)

„Ist das überhaupt etwas für mich?“ Ein Brettspiel spielen ist eine Sache. Aber Plastikfiguren kaufen, ausschneiden, selber zusammenbauen, bemalen und dann noch das Spiel verstehen. Das kann nicht nur abschrecken sondern sind viele Hindernisse, welche es zu überwinden gilt. Warum dann gleich vierstellig investieren? Warum nicht erstmal mit etwas kleinem Anfange. Zum Beispiel mit einer Handvoll Figuren, vorausgewählt für ein ausgewogenes Spiel mit einem kleinem Umfang an Bonusmaterial. Die „Recruit Edition“ bietet genau das!

Necrons 1 Royal Warden 10 Warrior 3 Scarabs

Space Marines Primaris Captain 5 Assault Intercessor

Spielfeld (Cardboard), kleines Geländestück (Cardboard)

Szenarioregeln, Würfel, Lineal

Für jemanden der einfach mal schauen will ob das gesamte Hobby etwas für ihn ist, ein netter Einstieg. Dazu muss man sich dennoch noch Farben kaufen, aber auch dafür gibt es natürlich passende Sets – wenngleich man dann auf bestimmte Farben und Subfraktionen limitiert ist! Ist es wirklich lohnenswert? Wer übernimmt den Anteil, den ich nicht spielen / sammeln will? Lohnen sich die Einheiten hinten raus? Ist es zu wenig für einen „echten“ Einstieg?

Option 2: Der Neugierige (Elite Edition 78€)

„Ich weiß worum es geht, ich hab mich nur nie so richtig getraut.“ Basteln, Malen, Spielen. Das gehört zu diesem Hobby dazu und das stellt kein Hindernis für dich dar? Ihr habt euch bereits ein wenig im Internet informiert und habt vielleicht auch einen Freund der mitmachen würde und sich über die andere Hälfte der Box freuen würde?

Necrons 1 Overlord 10 Warrior 3 Scarabs 3 Skorpekh Destroyer + Plasmacyte

Space Marines Primaris Captain 5 Assault Intercessor 3 Outrider

Spielfeld (Cardboard), kleines Geländestück (Cardboard)

Szenarioregeln, Würfel, Lineal

Man tausche den Warden gegen einen Overlord und packe bei beiden Fraktionen noch einen Trupp neuer Modelle hinzu. Und schon haben wir eine kleine Auswahl, mit der wir ein paar Optionen mehr abbilden und dem Spiel etwas mehr Umfang abverlangen können. Doch lohnt sich die „Elite Edition“ für einen Anfänger? Vom Umfang der Miniaturen ist es ein minimaler Anstieg, der sich natürlich preislich rechnen muss. Für beide Armeen eine interessante Basis an Modellen, wobei die Necrons mit ihren Einheiten, langfristig, vermutlich etwas mehr anfangen könnten. Denn gerade die Assault Intercessor müssen sich erst noch beweisen.

Option 3: Der Volleinsteiger (Command Edition 127€)

Necrons 1 Overlord 10 Warrior 3 Scarabs 3 Skorpekh Destroyer + Plasmacyte

Space Marines Primaris Captain 5 Assault Intercessor 3 Outrider

Spielfeld (Cardboard)

mehrere Plastikgeländestücke

Regelbuch, Szenarioregeln, Würfel, Lineal

Euch interessiert das Geld nicht so sehr? Ihr sammelt entweder beide Fraktionen selbst oder habt jemanden der euch den anderen Teil abnimmt um mitzumachen? Für euch soll das Gesamtpaket ein Einstieg sein und ihr wisst, dass ihr später weitermachen werdet? Dann schaut euch die „Command Edition“ an. Das Gelände ist hier der große Bonusfaktor. Schönes Terrain, welches in das Sortiment passt, up-to-date ist und besser ausschaut als irgend so eine Papphütte. Doch Achtung: Auch dieses muss zusammengebaut und bemalt werden.

Das Regelwerk beinhaltet übrigens nur die Regeln und ist NICHT das gleiche wie das Grundregelwerk. Das ist aber grundsätzlich nicht schlimm, wenn Regeln, Terrainregeln, Matched Play und Co ist, worum es beim Spielen geht und was man braucht.

Lohnenswerter Inhalt?

Lohnt sich der Inhalt der 40k Starterboxen? Grundsätzlich: Ja. Die dargestellten Einheiten sind nicht schlecht, wenn gleich die Assault Intercessors sicherlich noch ihren Wert in größeren Spielen beweisen müssen. Dennoch ist der Inhalt nicht schlecht.

Für jemanden der wirklich mit dem Gedanken spielt in das Hobby einzusteigen und sich für 40k entscheidet, würde ich, vom Gedanken her, eher zu der Command Edition raten, da ihr so auch gleich das Regelwerk bekommt und nicht nochmal separat erwerben müsst. Der Fluff Anteil (Story, Hintergrund zu den Fraktionen) ist sicherlich nett, aber nicht entscheidend. Wisst ihr jedoch noch nicht welches Volk wirklich zu euch passt, dann wäre das eine gute Hilfestellung. Gleichzeitig würde ich dann aber die Finger von dieser Box lassen, denn hier ist klar, dass es entweder Necrons oder Space Marines werden sollten. Hier gibt es aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der drei Boxen.

Die Indomitus Box wäre der klassische Nachfolger und sollte in dem Zusammenhang vielleicht gleich mit geordert werden. Warum? Weil ihr schnell merken werdet, dass es zu wenig Einheiten sind um vernünftig / ernsthaft spielen zu können. Dann kommt es aber gleich zu einer Dopplung bestimmt Einheiten und ist es das wiederum wirklich wert? Brauche ich 6 Skorpekh Destroyer oder 6 Outrider? Kann ich mit solchen Einheiten und meiner Fraktion wirklich effektiv spielen? Denn es gilt Ziele zu verfolgen, Missionen zu gewinnen und nicht nur schön auszusehen! Auch ist der Fokus, gerade bei den Marines, in beiden Boxen sehr nahkampflastig, was interessant ist. Denn gerade Marines bauten bisher auf einen guten Fernkampf und zwingt euch schon fast dazu, im Anschluss viele Einzelboxen zu kaufen um bestimmte Standards darstellen und spielen zu können.

Fazit

Für ein Demo-Spiel ist es eine schöne Box. Für alles was darüber hinaus geht, kann man es maximal als nette Erweiterung betrachten. Vermutlich wird man auch ein paar Euro sparen, im Vergleich zu dem Einzelkauf jedes Produktes. Auf der andern Seite: Ich brauche nicht zwingend alles davon. Regelwerk und Terrain in der Command Edition sind ein netter Bonus. So wird sich der Preis einigermaßen relativieren und es halbwegs attraktiv machen.

Persönlich würde ich die Finger davon lassen, da es euch hinten raus nicht so viel bringt. Für einen kompletten Neuanfänger wäre es wiederum eine Option, einen Einstieg zu finden, wenn man niemanden hat, der einen besser beraten kann. Mit der großen Indomitus Box seid ihr, wenn es auf eine der beiden Fraktionen hinauslaufen sollte, besser beraten, was den Inhalt anbelangt.

