Ab sofort ist das neue Nether Update für Minecraft verfügbar. Der frische Content entführt euch in eine düstere Welt, die ihr auf Xbox One, Windows 10 PC, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS und mehr in der Bedrock-Version erlebt. Darüber hinaus steht das Update auch für die Java-Version auf Windows, Mac OS und Linux zum Download bereit.

Neue Inhalte im Nether

Der Nether heizt die ohnehin schon feurige Dimension mit neuen Biomen, Mobs und Blöcken gehörig auf. Entdeckt Netherit, ein mächtiges neues Material, das Diamanten wie gewöhnliche Pflastersteine aussehen lässt. Die neuen Piglins teilen nicht nur Schläge aus, sondern schließen auch zwielichtige Geschäfte ab. Hütet euch außerdem vor den abscheulichen Hoglins oder jagt sie für einen leckeren Snack. Das Update enthält eine Vielzahl neuer Biome, darunter die schummrige Netherwüste, die Seelensandtäler, die Basaltdeltas sowie purpurne Wälder.

> Schon Minecraft Dungeons gespielt?

Way of the Nether ab sofort im Minecraft Marketplace

Mit dem neuen Nether Update erhaltet ihr überdies das kostenlose Abenteuer Way of the Nether im Minecraft Marketplace, das für alle Spieler der Bedrock Engine zur Verfügung steht. Ein mysteriöser Dimensionsriss ist auf Poppy Isle aufgetaucht und der Bürgermeister des Dorfes wird als vermisst gemeldet. Tauche ein in den Nether, finde heraus, was passiert ist und rette den Bürgermeister.

Seht euch den offiziellen Nether Update Trailer an.



Quelle: Xbox PM