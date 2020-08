Necromunda: Underhive Wars – Erstes Gameplay im Video

Mit Necromunda: Underhive Wars erscheint im September ein brandneues Rundenstrategie-Spiel von Games Workshop. In einem Video gewährt man uns nun erste Einblicke ins Gameplay.

Im Video sieht man die unterschiedlichen Fraktionen wie etwa Orlok, Escher und Goliath. Als Spieler übernehmen wir die Herrschaft über eine der Parteien und wollen den Kontrahenten ans Leder. Am Ende kann eben nur einer überleben, denn in den dunklen Tunneln im Underhive geht es um Macht und Ehre. Dabei gilt es, alle Vorteile der Umgebung zu nutzen, um so das Pendel in den taktischen Gefechte zu seinen eigenen Gunsten ausschlagen zu lassen.

Focus Home Interactive veröffentlicht Necromunda: Underhive Wars am 8. September für PC, Xbox One und Playstation 4.

