Necromunda: Hired Gun – Trailer erschienen

Focus Home Interactive hat mit Necromunda: Hired Gun einen neuer Egoshooter im Warhammer-40.000-Universum angekündigt. Der Release ist auf den 1. Juni 2021 terminiert und das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich.

 Necromunda: Hired Gun ist als Indie-Egoshooter gestaltet. In der Welt von Warhammer 40.000 schlägt man sich so mit Waffen und Cyber-Mastiff durch die dunklen Ecken der berüchtigten Makropolenstadt. Waffen, Fähigkeiten und auch der Begleiter lassen sich an die Spielerwünsche anpassen. Man kann sich mittels Kletterhaken durch riesige Areale schwingen, aber auch an Wänden laufen und über weite Abgründe springen. Als treuer Begleiter des Spielers ist der Cyber-Mastiff in der Lage Gegner auszuspüren und auszuschalten.

Alle Vorbesteller erhalten darüber hinaus das Jägerprämien-Paket. Dieses enthält einen Skin für Messer, Pistole und Kleidung, sowie einem neuen Look für das Spielzeug des Cyber-Mastiffs.

